Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги в четверг в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в четверг в небольшом минусе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Российские индексы проявляют устойчивость к внешнему негативу и торгуются чуть сильнее, чем рынки других развивающихся стран. По индексу Мосбиржи вновь может быть протестирована область торможения 3600-3630 пунктов. Еще более сильные уровни поддержки расположены около 3540 пунктов, однако для спуска к этим отметкам необходимо не только падение западных площадок, но еще и слабость сырьевых товаров", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Аналитик отмечает в целом нейтральный краткосрочный взгляд на перспективы российского рынка, однако ряд бумаг может продолжить показывать положительную динамику. При этом на более длинном горизонте (до конца 2021 года) по индексу Мосбиржи сохраняется потенциал роста, указывает Карпунин.

Также эксперт BCS Express отмечает следующие события четверга:

- последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов у "ГК ПИК" (на одну бумагу планируется выплатить 45,43 руб.);

- "Ростелеком" в четверг опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 года (возможна умеренно позитивная реакция, ожидается рост выручки и EBITDA в годовом выражении);

- Beluga Group планирует провести "День Стратегии" (в ходе мероприятия топ-менеджмент компании расскажет о новой стратегии группы, приоритетах развития и возможностях роста).

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