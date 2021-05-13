.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $68,63 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Грозит ли России дефицит ликвидности в этому году
Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности, пишут "Ведомости", приводящие мнение ряда экспертов. "С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, –...
 
Ритейлеры и поставщики поспорили о ценах
Жесткие высказывания премьера Михаила Мишустина о росте цен на продукты из-за «жадности» продавцов и производителей появились на фоне обострения дискуссии об этом между самими участниками рынка. Одна из крупнейших продуктовых сетей "Лента" просит...
 
Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
Ситуация с региональными бюджетами выправляется, отмечают в министерстве финансов. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долгов регионов в целом. Министр финансов Антон Силуанов рассказал "Российской...
 
13 мая 2021 года 09:30

Brent торгуется у $68,63 за баррель

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг.

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

"Это заставляет инвесторов немного нервничать, поскольку акции по-прежнему торгуются вблизи исторических максимумов", - заявил глава департамента глобальных рынков Citizens Bank Тони Бедикян.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Признаки усиления инфляции в США оказали давление на рынок на этой неделе, пишет Dow Jones. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила во вторник, что, несмотря на хорошие перспективы экономики США, Федрезерв все еще далек от достижения целевых показателей занятости и инфляции, поэтому необходимо придерживаться терпеливого подхода к денежно-кредитной политике.

"Перспективы благоприятные, однако риски сохраняются, и мы далеки от достижения наших целей, - сказала Брейнард на пресс-конференции. - Когда экономика полностью откроется и восстановление наберет обороты, важно будет по-прежнему терпеливо фокусироваться на достижении максимальной занятости и целевого уровня инфляции".

Схожую точку зрения выразил и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, выступивший на отдельном мероприятии во вторник: "Хотя ситуация в экономике улучшается, процесс восстановления еще продолжается, и пока нет причин сворачивать поддержку".

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник также высказался в поддержку мягкой денежно-кредитной политики, заявив о необходимости "сохранять ставки на низком уровне и принимать активное участие в усилиях по стимулированию экономической активности".

В лидерах падения в среду оказались акции технологических компаний. Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась более чем на 2%. Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели более чем на 4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - более чем на 3%.

В то же время акции компаний энергетического сектора подорожали на фоне роста цен на нефть, оказав некоторую поддержку рынку. Котировки акций Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. повысились на 2,4%, бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) и Marathon Oil (SPB: MRO) Corp. прибавили 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции американской Electronic Arts (SPB: EA) Inc. подешевели на 1,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и дал слабый прогноз на год.

Рыночная стоимость американского страхового стартапа Lemonade Inc. упала на 18,5%. Финансовые результаты компании превзошли ожидания рынка, но она дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.

Капитализация TransUnion (SPB: TRU) уменьшилась на 1,8%. Американское бюро кредитных историй TransUnion увеличило квартальные дивиденды на 27% - до 9,5 цента на акцию по сравнению с 7,5 цента.

Котировки акций FuboTV Inc. подскочили на 9,7%. Компания, которая предлагает платформу для прямых трансляций спортивных событий, зафиксировала рост выручки более чем вдвое в первом квартале и улучшила прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 681,5 пункта (1,99%) и составил 33587,66 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 89,06 пункта (2,14%) - до 4063,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 357,75 пункта (2,67%) и составил 13031,68 пункта.

С начала этой недели Dow Jones снизился на 3,4%, а S&P 500 - на 4%, оба индекса понесли сильнейшие трехдневные потери с конца октября. Nasdaq упал на 5,2% на этой неделе - это максимальное трехдневное снижение с начала марта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне беспокойства по поводу ускорения инфляции в США, которое может негативно сказаться на восстановлении экономики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Повышение цен отражает рост промышленной и потребительской активности после приостановки работы предприятий по всему миру в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, пишет агентство Associated Press. Однако инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может препятствовать экономическому восстановлению или заставит центробанки сворачивать стимулирующие меры и повышать краткосрочные процентные ставки.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск опустился на 2,07%.

В число лидеров снижения котировок входят акции NEXON Co. (-15,4%), NEC Corp. (-13%) и JGC Holdings Corp. (-12%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. упала на 7,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 4,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 2,1%.

Лидерами роста выступают бумаги Mitsui Chemicals Inc. (+6,4%), UBE Industries (+5,9%) и Marui Group Co. (+5,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск снизился на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Techtronic Industries Co. (-6,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-3,7%) и Sands China (-3,4%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. опустились на 3,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,8%.

В лидерах роста оказались акции China Mengniu Dairy Co. (+3,8%), Hang Lung Properties (+2,3%) и CSPC Pharmaceutical Group (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск упал на 1,19%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:23 мск потерял 0,78%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,3% и 1,7% соответственно.

Акции банков Australia & New Zealand Banking Group и Commonwealth Bank of Australia дорожают соответственно на 1% и 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после подъема до максимальных уровней с марта днем ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $68,63 за баррель, что на $0,69 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,77 (1,1%) - до $69,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,38 за баррель, что на $0,7 (1,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,8 (1,2%)- до $66,08 за баррель.

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта, по данным Dow Jones Market Data.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства.

Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

ОПЕК ранее сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. Как говорится в свежем отчете, опубликованном во вторник, в 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Более медленное, чем предполагалось, восстановление спроса в странах ОЭСР, расположенных в Америке, в первом квартале 2021 года, а также возобновление роста числа заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии привели к снижению оценок на первое полугодие, но позитивные данные по спросу на топливо в США, ускорение программ по вакцинации во многих регионах также дают надежду на оптимизм во втором полугодии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Товарные запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, сохранение запасов бензина на том же уровне и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, рост запасов бензина на 700 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные днем ранее, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 7 мая, на 2,53 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 5,6 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 872 тыс. баррелей.

В центре внимания рынка также остаются новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Компания-оператор Colonial Pipeline, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, объявила о начале постепенного возобновления работы трубопровода. В понедельник компания-оператор сообщила, что, как планируется, Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2021 года 19:55
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США
Москва. 13 мая. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером; несмотря на ускорившую снижение нефть, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США и надеждах на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:45
Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью было сглажено отскоком в США, выросли банки во главе с ВТБ
Москва. 13 мая. Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за нефтью (Brent упала ниже $67,5 за баррель) было сглажено коррекционным отскоком фондовых индексов в США; индекс МосБиржи после отката к 3600 пунктам вернулся в район 3640 пунктов, при этом выросли бумаги банков во главе с ВТБ и упали бумаги "Мосбиржи" после отсечки годовых дивидендов.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:18
Цены "длинных" и среднесрочных евробондов РФ в четверг снизились вслед за ростом доходности UST, зафиксированным накануне
Москва. 13 мая. Котировки "длинных" и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижаться, отыгрывая повышение базовых процентных ставок, зафиксированное накануне после публикации в США данных по инфляции за апрель. "Короткие" выпуски евробондов РФ слегка подросли в цене вслед за наметившейся 13 мая стабилизацией ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в этом сегменте рынка.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:17
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7,8% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "14 мая "Роснефть" представит финансовые результаты по МСФО за 1К21. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 1,1% г/г до...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 18:34
Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу - "Универ Капитал"
Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline возобновил работу после кибератаки. На этом фоне стоимость...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 18:03
Часть активов стоит держать в золоте, бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний - "Финам"
Часть активов инвесторам стоит держать в золоте, а также в бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний, отметила руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки испугались инфляции". "В сбалансированном портфеле инвесторам стоит...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 17:29
"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 рубля, что предполагает потенциал роста 9,9% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром нефть" может выплатить 10 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2020 год и 15 рублей...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 17:00
Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2020г может составить 14,8% - BCS Express
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" за 2020 год может составить 14,8%, говорится в комментарии BCS Express. Совет директоров "Сургутнефтегаза" даст рекомендации по дивидендам за 2020 год 18 мая, отмечают аналитики. Согласно уставу компании, на дивиденды по...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 16:32
Норникель - бенефициар восстановления мировой экономики и роста цен на металлы - ITI Capital
Бумаги "Норильского никеля" остаются бенефициарами восстановления мировой экономики и роста цен на металлы, говорится в комментарии ITI Capital. "Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" и вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн (100% от плановых...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 16:06
BCS Express рекомендует держать акции Illumina с прогнозной ценой $404
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Illumina Inc. с прогнозной ценой $404 в перспективе года и отмечают при этом долгосрочную инвестиционную привлекательность бумаг компании, сообщается в комментарии. "2020 год дал стимул для ускорения развития рынка расшифровки генома. Своевременное...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро на ожиданиях встречи Путина и Байдена
Москва. 13 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на заметно снижающуюся нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, так как инвесторы рассчитывают на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:40
ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, говорится в комментарии. "Мы умеренно положительно оцениваем опубликованные в четверг финансовые результаты "Ростелекома"...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:20
Возможен рост котировок акций Газпрома в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Возможен рост котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки акций "Газпрома" в четверг продолжают повышение (+1,2%) несмотря на внешний негатив и, с технической точки зрения, по-прежнему находятся в весьма...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Дивергенция по индикатору RSI, которая создавала риск...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 14:30
Рынок акций РФ днем отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов", но давление внешнего негатива сохраняется
Москва. 13 мая. Рынок акций РФ днем в четверг отыграл часть утренних потерь за счет закрытия коротких позиций игроками, но давление внешней негативной конъюнктуры сохраняется - снижаются мировые фондовые площадки и дешевеет нефть (Brent упала ниже $67,5 за баррель) на фоне всплеска инфляции в США в апреле, повысившей опасения сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Индекс МосБиржи опускался в район 3600 пунктов, после чего отскочил выше 3625 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги самой биржи после отсечки годовых дивидендов.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.