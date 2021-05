Brent торгуется у $68,63 за баррель

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг.

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

"Это заставляет инвесторов немного нервничать, поскольку акции по-прежнему торгуются вблизи исторических максимумов", - заявил глава департамента глобальных рынков Citizens Bank Тони Бедикян.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Признаки усиления инфляции в США оказали давление на рынок на этой неделе, пишет Dow Jones. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила во вторник, что, несмотря на хорошие перспективы экономики США, Федрезерв все еще далек от достижения целевых показателей занятости и инфляции, поэтому необходимо придерживаться терпеливого подхода к денежно-кредитной политике.

"Перспективы благоприятные, однако риски сохраняются, и мы далеки от достижения наших целей, - сказала Брейнард на пресс-конференции. - Когда экономика полностью откроется и восстановление наберет обороты, важно будет по-прежнему терпеливо фокусироваться на достижении максимальной занятости и целевого уровня инфляции".

Схожую точку зрения выразил и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, выступивший на отдельном мероприятии во вторник: "Хотя ситуация в экономике улучшается, процесс восстановления еще продолжается, и пока нет причин сворачивать поддержку".

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник также высказался в поддержку мягкой денежно-кредитной политики, заявив о необходимости "сохранять ставки на низком уровне и принимать активное участие в усилиях по стимулированию экономической активности".

В лидерах падения в среду оказались акции технологических компаний. Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась более чем на 2%. Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели более чем на 4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - более чем на 3%.

В то же время акции компаний энергетического сектора подорожали на фоне роста цен на нефть, оказав некоторую поддержку рынку. Котировки акций Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. повысились на 2,4%, бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) и Marathon Oil (SPB: MRO) Corp. прибавили 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции американской Electronic Arts (SPB: EA) Inc. подешевели на 1,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и дал слабый прогноз на год.

Рыночная стоимость американского страхового стартапа Lemonade Inc. упала на 18,5%. Финансовые результаты компании превзошли ожидания рынка, но она дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.

Капитализация TransUnion (SPB: TRU) уменьшилась на 1,8%. Американское бюро кредитных историй TransUnion увеличило квартальные дивиденды на 27% - до 9,5 цента на акцию по сравнению с 7,5 цента.

Котировки акций FuboTV Inc. подскочили на 9,7%. Компания, которая предлагает платформу для прямых трансляций спортивных событий, зафиксировала рост выручки более чем вдвое в первом квартале и улучшила прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 681,5 пункта (1,99%) и составил 33587,66 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 89,06 пункта (2,14%) - до 4063,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 357,75 пункта (2,67%) и составил 13031,68 пункта.

С начала этой недели Dow Jones снизился на 3,4%, а S&P 500 - на 4%, оба индекса понесли сильнейшие трехдневные потери с конца октября. Nasdaq упал на 5,2% на этой неделе - это максимальное трехдневное снижение с начала марта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне беспокойства по поводу ускорения инфляции в США, которое может негативно сказаться на восстановлении экономики.

Повышение цен отражает рост промышленной и потребительской активности после приостановки работы предприятий по всему миру в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, пишет агентство Associated Press. Однако инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может препятствовать экономическому восстановлению или заставит центробанки сворачивать стимулирующие меры и повышать краткосрочные процентные ставки.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск опустился на 2,07%.

В число лидеров снижения котировок входят акции NEXON Co. (-15,4%), NEC Corp. (-13%) и JGC Holdings Corp. (-12%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. упала на 7,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 4,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 2,1%.

Лидерами роста выступают бумаги Mitsui Chemicals Inc. (+6,4%), UBE Industries (+5,9%) и Marui Group Co. (+5,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск снизился на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Techtronic Industries Co. (-6,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-3,7%) и Sands China (-3,4%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. опустились на 3,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,8%.

В лидерах роста оказались акции China Mengniu Dairy Co. (+3,8%), Hang Lung Properties (+2,3%) и CSPC Pharmaceutical Group (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск упал на 1,19%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:23 мск потерял 0,78%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,3% и 1,7% соответственно.

Акции банков Australia & New Zealand Banking Group и Commonwealth Bank of Australia дорожают соответственно на 1% и 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после подъема до максимальных уровней с марта днем ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $68,63 за баррель, что на $0,69 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,77 (1,1%) - до $69,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,38 за баррель, что на $0,7 (1,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,8 (1,2%)- до $66,08 за баррель.

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта, по данным Dow Jones Market Data.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства.

Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

ОПЕК ранее сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. Как говорится в свежем отчете, опубликованном во вторник, в 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Более медленное, чем предполагалось, восстановление спроса в странах ОЭСР, расположенных в Америке, в первом квартале 2021 года, а также возобновление роста числа заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии привели к снижению оценок на первое полугодие, но позитивные данные по спросу на топливо в США, ускорение программ по вакцинации во многих регионах также дают надежду на оптимизм во втором полугодии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Товарные запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, сохранение запасов бензина на том же уровне и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, рост запасов бензина на 700 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные днем ранее, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 7 мая, на 2,53 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 5,6 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 872 тыс. баррелей.

В центре внимания рынка также остаются новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Компания-оператор Colonial Pipeline, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, объявила о начале постепенного возобновления работы трубопровода. В понедельник компания-оператор сообщила, что, как планируется, Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.