.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних факторов
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Грозит ли России дефицит ликвидности в этому году
Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности, пишут "Ведомости", приводящие мнение ряда экспертов. "С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, –...
 
Ритейлеры и поставщики поспорили о ценах
Жесткие высказывания премьера Михаила Мишустина о росте цен на продукты из-за «жадности» продавцов и производителей появились на фоне обострения дискуссии об этом между самими участниками рынка. Одна из крупнейших продуктовых сетей "Лента" просит...
 
Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
Ситуация с региональными бюджетами выправляется, отмечают в министерстве финансов. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долгов регионов в целом. Министр финансов Антон Силуанов рассказал "Российской...
 
13 мая 2021 года 08:41

Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних факторов

Москва. 13 мая. Доллар США и евро в четверг утром умеренно снижаются на "Московской бирже" на фоне ряда негативных сигналов на мировых рынках, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая случившийся накануне рост нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,47 - 74,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,485 руб./$1 (-14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,9425 руб./EUR1 (-18,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,41 коп. к уровню закрытия 12 мая, до 81,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,5 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,5 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 13 мая на фоне неоднозначной ситуации на сырьевых рынках. Накануне цены на нефть эталонных марок поднялись до максимальных уровней за последние два месяца после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов топлива в стране вторую неделю подряд. Это не дает утренней коррекции нефтяных котировок вниз оказывать давление на рубль.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,7 за баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,45 за баррель, что на 0,95% ниже уровня на закрытие рынка 12 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 теряет 1,69%, китайский CSI300 - 0,81%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,3%.

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2021 года 19:55
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США
Москва. 13 мая. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером; несмотря на ускорившую снижение нефть, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США и надеждах на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:45
Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью было сглажено отскоком в США, выросли банки во главе с ВТБ
Москва. 13 мая. Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за нефтью (Brent упала ниже $67,5 за баррель) было сглажено коррекционным отскоком фондовых индексов в США; индекс МосБиржи после отката к 3600 пунктам вернулся в район 3640 пунктов, при этом выросли бумаги банков во главе с ВТБ и упали бумаги "Мосбиржи" после отсечки годовых дивидендов.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:18
Цены "длинных" и среднесрочных евробондов РФ в четверг снизились вслед за ростом доходности UST, зафиксированным накануне
Москва. 13 мая. Котировки "длинных" и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижаться, отыгрывая повышение базовых процентных ставок, зафиксированное накануне после публикации в США данных по инфляции за апрель. "Короткие" выпуски евробондов РФ слегка подросли в цене вслед за наметившейся 13 мая стабилизацией ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в этом сегменте рынка.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:17
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7,8% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "14 мая "Роснефть" представит финансовые результаты по МСФО за 1К21. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 1,1% г/г до...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 18:34
Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу - "Универ Капитал"
Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline возобновил работу после кибератаки. На этом фоне стоимость...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 18:03
Часть активов стоит держать в золоте, бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний - "Финам"
Часть активов инвесторам стоит держать в золоте, а также в бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний, отметила руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки испугались инфляции". "В сбалансированном портфеле инвесторам стоит...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 17:29
"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 рубля, что предполагает потенциал роста 9,9% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром нефть" может выплатить 10 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2020 год и 15 рублей...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 17:00
Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2020г может составить 14,8% - BCS Express
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" за 2020 год может составить 14,8%, говорится в комментарии BCS Express. Совет директоров "Сургутнефтегаза" даст рекомендации по дивидендам за 2020 год 18 мая, отмечают аналитики. Согласно уставу компании, на дивиденды по...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 16:32
Норникель - бенефициар восстановления мировой экономики и роста цен на металлы - ITI Capital
Бумаги "Норильского никеля" остаются бенефициарами восстановления мировой экономики и роста цен на металлы, говорится в комментарии ITI Capital. "Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" и вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн (100% от плановых...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 16:06
BCS Express рекомендует держать акции Illumina с прогнозной ценой $404
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Illumina Inc. с прогнозной ценой $404 в перспективе года и отмечают при этом долгосрочную инвестиционную привлекательность бумаг компании, сообщается в комментарии. "2020 год дал стимул для ускорения развития рынка расшифровки генома. Своевременное...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро на ожиданиях встречи Путина и Байдена
Москва. 13 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на заметно снижающуюся нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, так как инвесторы рассчитывают на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:40
ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, говорится в комментарии. "Мы умеренно положительно оцениваем опубликованные в четверг финансовые результаты "Ростелекома"...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:20
Возможен рост котировок акций Газпрома в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Возможен рост котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки акций "Газпрома" в четверг продолжают повышение (+1,2%) несмотря на внешний негатив и, с технической точки зрения, по-прежнему находятся в весьма...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Дивергенция по индикатору RSI, которая создавала риск...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 14:30
Рынок акций РФ днем отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов", но давление внешнего негатива сохраняется
Москва. 13 мая. Рынок акций РФ днем в четверг отыграл часть утренних потерь за счет закрытия коротких позиций игроками, но давление внешней негативной конъюнктуры сохраняется - снижаются мировые фондовые площадки и дешевеет нефть (Brent упала ниже $67,5 за баррель) на фоне всплеска инфляции в США в апреле, повысившей опасения сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Индекс МосБиржи опускался в район 3600 пунктов, после чего отскочил выше 3625 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги самой биржи после отсечки годовых дивидендов.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.