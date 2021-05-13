Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних факторов

Москва. 13 мая. Доллар США и евро в четверг утром умеренно снижаются на "Московской бирже" на фоне ряда негативных сигналов на мировых рынках, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая случившийся накануне рост нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,47 - 74,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,485 руб./$1 (-14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,9425 руб./EUR1 (-18,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,41 коп. к уровню закрытия 12 мая, до 81,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,5 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,5 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 13 мая на фоне неоднозначной ситуации на сырьевых рынках. Накануне цены на нефть эталонных марок поднялись до максимальных уровней за последние два месяца после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов топлива в стране вторую неделю подряд. Это не дает утренней коррекции нефтяных котировок вниз оказывать давление на рубль.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,7 за баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,45 за баррель, что на 0,95% ниже уровня на закрытие рынка 12 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 теряет 1,69%, китайский CSI300 - 0,81%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,3%.

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.