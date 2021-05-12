Цены евробондов РФ в среду снижаются вслед за UST на фоне растущей инфляции в США

Москва. 12 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на фоне растущей инфляции в США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника и составила 115,51% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (рост на 5 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,4 базисного пункта и составила 100,996% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 5 пунктов, составив 176 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 65 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,26% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 3,845% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 64 базисных пункта, опустившись до 125,69% от номинала (доходность выросла почти на 4 пункта и составила 3,83% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 11 базисных пунктов, до 113,12% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 2% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,5 базисного пункта, до 109,065% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,945% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 86 базисных пунктов, подешевев до 123,02% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,845% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 10 базисных пунктов, до 111,14% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 2,285% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в "красной зоне" на фоне падения котировок облигаций как развивающимся, так и развитых стран. При этом доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 3 базисных пункта, до 2,67% годовых, десятилетние US Treasuries прибавили в доходности 4 базисных пункта, до 1,61% годовых, а процентные ставки европейских еврооблигаций выросли на 2-3 базисных пункта. Основным негативным фактором для всех мировых долговых рынков стала публикация в США данных по инфляции за апрель, которая превысила ожидания аналитиков. Таким образом, это может потребовать более раннего ужесточения денежно-кредитной политики американским Федрезервом, и, соответственно, рынок реагирует на эти данные ростом доходностей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics. Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Подъем индикатора в помесячном выражении продолжается уже пять месяцев подряд. Предполагается, что существенные темпы роста цен сохранятся в ближайшие месяцы на фоне повышения спроса со стороны потребителей после ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, бизнес испытывает дефицит поставок, что приводит к повышению цен на многие товары и услуги.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 3% в годовом выражении (рекордный подъем за 26 лет). Прогноз экспертов предполагал увеличение соответственно на 0,3% и 2,3%.