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12 мая 2021 года 19:12
Цены на медь обновили исторический максимум - Банк "Открытие"
Цены на медь обновили исторический максимум, сообщается в комментарии управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова. "Цены на цветные и драгоценные металлы демонстрируют устойчивый рост последние несколько недель на фоне ослабления доллара США и роста спекулятивного интереса к сырьевому сектору в условиях ожидания формирования дефицита на ряде рынков (алюминий, металлы платиновой группы, серебро, олово, цинк) в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом цены на медь по итогам торгов 10 мая 2021г достигли исторического максимума - $10709/т. Текущий уровень цены меди обусловлен высокой спекулятивной активностью на фоне ряда локальных краткосрочных факторов и избыточной ликвидности в мировой экономике", - отмечает Каримов. По оценкам эксперта "Открытие Research", котировки меди находятся значительно выше своего годового равновесного значения ($6500 - $7500 за т), отражающего ожидаемый в 2021-2022гг баланс рынка. Рынок полностью игнорирует признаки снижения видимого потребления меди в Китае, вкладывая в цену как ожидание роста спроса в среднесрочной перспективе за счет развития "зеленых" трендов, так и краткосрочные проблемы с предложением медного концентрата в Южной Америке, которые, по предварительным данным, должны разрешиться к концу II кв. 2021г. В частности, одним из важных показателей, указывающих на низкий спрос на медь в Китае, на взгляд эксперта, является премия на медь на складах в порту Yangshan. Индикатор планомерно снижается с конца февраля 2021г и к 11 мая достиг минимального значения с 2016г - $38,5/т. Данный показатель принято считать опережающим индикатором спроса на импортную медь в Китае, поэтому его снижение указывает на сокращение поставок меди с внешнего рынка и, по предварительным данным, обусловлено замедлением в инфраструктурном строительстве и высокими ценами на металл. При этом, по мнению Каримова, особенно обращают на себя внимание темпы снижения этого показателя - с марта по май 2021г премия снизилась в 2 раза. "Влияют на рынок также попытки правительства Китая снизить спекулятивную активность на рынке жилой недвижимости, на который приходится порядка 8% потребления меди. Несмотря на то, что строительный сектор занимает относительно небольшую долю в структуре китайского спроса на медь, снижение строительной активности косвенно может оказать существенное давление на другие медепотребляющие отрасли. Участники рынка игнорируют рост мировых запасов меди на складах бирж (COMEX, LME и ShFE), которые с начала 2021г продемонстрировали прирост на 44%. Так, если запасы меди на складах LME снижаются с середины апреля 2021г на 31%, то аналогичный показатель Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) увеличился к началу 2021г на 140%", - указывает стратег "Открытие Research". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-МЕТАЛЛЫ-МЕДЬ-АНАЛИТИКА
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