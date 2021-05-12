Акции Moderna в настоящее время больше подходят активным трейдерам - BCS Express

Акции Moderna Inc. в настоящее время больше подходят активным трейдерам фондового рынка в связи с взрывоопасной волатильностью, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Бумаги Moderna Inc. продолжают пользоваться повышенной популярностью не только у международных инвесторов, но и у российских трейдеров, констатирует эксперт Михаил Зельцер. "Сказывается фактор масштаба продаж вакцины от коронавируса, узнаваемость бренда и постоянные упоминания компании в СМИ. С последним, к слову, связаны и часто встречающиеся провалы на фоне любых негативных новостей", - отмечает он.

Акция компании характеризуется взрывоопасной волатильностью, подходящей скорее активным трейдерам рынка акций, указывает Зельцер. "Причина - пристальное внимание к победам и неудачам корпорации на "фронте" борьбы с пандемией. В рекордно низкий по волатильности месяц для индекса S&P 500 в 3% в апреле изменчивость котировок акций Moderna превысила 17%, что свойственно для высокотехнологичного сектора. Среднемесячная историческая амплитуда колебаний акций (разница максимума и минимума периода) составляет без малого 50%", - обращает внимание аналитик BCS Express.

Тем не менее, уверен эксперт, долгосрочный тренд направлен вверх. "За счет высокой изменчивости диапазон поддержки составляет $140-120. Уровни спроса могут быть достигнуты на общей волне коррекции перекупленного рынка США. А верхний долгосрочный ориентир выпадает сейчас на область $220. Как говорится, риск и доходность, соответствующие запросам активных игроков", - пишет Зельцер в комментарии.

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что очевидным слабым местом в фундаментальном "кейсе" компании выступает низкая диверсификация и акцент в моменте, по сути, на один препарат (вакцину).

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