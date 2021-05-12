Рубль днем слабо меняется к доллару и евро на ожиданиях новых драйверов к движению с внешних рынков

Москва. 12 мая. Доллар слегка подрастает, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине на ожиданиях новых драйверов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 74,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,86 руб./EUR1, подешевев на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,5 копейки - до 81,22 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 мая на 11,67 копейки, до 74,04 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,65 копейки, до 89,8475 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах на ожиданиях новых сигналов к движению с внешних рынков. Валютные трейдеры ждут апрельских данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ускорение инфляции в США в апреле до 3,6% в годовом выражении - максимума с сентября 2011 года - по сравнению с 2,6% в марте, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сразу несколько факторов указывают на усиление инфляции, в том числе, рост зарплат, бюджетные стимулы и повышение цен на сырье, отмечают эксперты DailyFX.com. Индикатор инфляционных ожиданий, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, в апреле вырос до 3,4%, максимума с сентября 2013 года, по сравнению с 3,2% в марте.

Рост инфляционных ожиданий занимает все мысли трейдеров в настоящее время, говорится в обзоре DailyFX.com. Эксперты полагают, что ускорение инфляции может потребовать от Федрезерва свернуть стимулирующие меры раньше и быстрее, чем планировалось, что оказало бы поддержку доллару.

"Волатильность курса рубля продолжает снижаться, и после вчерашнего скромного укрепления наша валюта торгуется практически без изменений с начала торгов среды. Текущая стабилизация котировок обусловлена как невнятной динамикой индекса доллара в целом, так и осторожностью участников рынка в преддверии публикации ключевого отчета по инфляции в США. Есть опасения, что в силу низкой базы прошлого года показатель потребительских цен покажет резкий скачок, а это - аргумент в пользу усиления давления на ФРС в контексте повышения ставок. Иными словами, высокие показатели потребительских цен способны поддержать доллар и тем самым надавить на его конкурентов, включая рубль. На более широком горизонте наша валюта сейчас чувствует себя немного увереннее за счет отступления геополитических рисков в сочетании с относительно высокими ценами на нефть. Также со следующей недели постепенно начнет проявляться влияние налогового периода в РФ, что должно ограничить понижательные риски для рубля", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду валюты EM в основном слабеют. Принципиально значимых событий для рубля вчера не произошло, и сегодня движение курса во многом будет зависеть от динамики доллара на глобальном рынке на фоне публикации инфляционной статистки. Мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" останется на текущих уровнях с перспективой дальнейшего снижения после публикации ценовых данных в США", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $69,47 за баррель, что на 1,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,23 за баррель, что на 1,46% выше итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее. API также сообщил о роста запасов бензина на 5,6 млн баррелей и сокращении запасов дистиллятов на 872 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут падение нефтяных запасов на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 2 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

Трейдеры также оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, пишет Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 19 базисных пунктов (б.п.) - до 4,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 5,0% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 5,23% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,69% и 5,8% годовых соответственно.