"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России

Название Доля в портфеле, % Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, % "АЛРОСА", ао 10 15,8 "Газпром нефть", ао 10 8,2 "Газпром", ао 10 4,0 "Детский мир", ао 10 10,4 "ЛУКОЙЛ", ао 10 9,5 "Магнит", ао 10 10,0 Ozon, ADS 10 0,0 Polymetal, ао 10 10,9 Сбербанк, ао 10 7,5 "Сургутнефтегаз", ап 10 14,9

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Детского мира" и убрав акции "Татнефти". "Мы сохраняем относительно высокую экспозицию на сектор нефти и газа на фоне роста цен на энергоносители, однако, исключаем акции "Татнефти" из-за разочарований по поводу дивидендных выплат, - пишут эксперты. - Финальные дивиденды за 2020 год оказались на уровне нижней границы, предусмотренной дивидендной политикой. Рыночный консенсус предполагал более щедрые выплаты. Корректировка аналитиками прогнозных дивидендов компании снижает потенциал роста акций. При этом неопределенность с возможным приобретением ТАИФ-НК лишь добавляет краткосрочные риски". При этом аналитики добавили в топ-10 акции "Детского мира", увеличивая долю компаний потребительского сектора. "Посткризисное восстановление внутреннего потребления позволит компании показать заметный рост финансовых показателей против низкой базы прошлого года. "Детский мир" остаётся привлекательным сочетанием акции роста и высокодивидендной истории. Перспектива увеличения пакета стратегическим инвестором компании способна оказать дополнительную поддержку котировкам акций", - считают они.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.