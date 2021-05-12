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12 мая 2021 года 15:52

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Comcast с целью $62

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Comcast Corp. с целью $62 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,83%, стоп-приказ: $55,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания Comcast Corp. демонстрирует стабильные денежные потоки, и в меньшей степени реагирует на рост инфляции в США, отмечают эксперты. За три месяца 2021 года компания получила прибыль в размере $3,29 млрд, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущим годом.

"С технической точки зрения, котировки бумаги находятся в восходящем канале у границы сопротивления. Пробой локального максимума позволит котировкам достичь уровня в $62. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 17,8% и выставлении стоп-заявки на уровне $55,9 риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики "Финама".

Comcast Corp. - американская телекоммуникационная корпорация. Оказывает услуги потокового видео, предоставляет высокоскоростной доступ к сети Интернет, кабельное телевидение и другое.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-COMCAST-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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