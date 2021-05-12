Акции Electronic Arts привлекательны для покупки - "Фридом Финанс"

Акции компании Electronic Arts привлекательны для покупки в настоящее время, считает аналитик Михаил Денисламов.

"Мы поднимаем прогнозную цену по акциям Electronic Arts со $155 до $170 за штуку, что отражает уверенные краткосрочные и долгосрочные перспективы компании. Считаем акции компании привлекательными для покупки", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

Аналитик отмечает, что результаты разработчика игр Electronic Arts за первый квартал 2021 года превзошли ожидания инвесторов. Прогноз на 2022 финансовый год также оказался уверенным, хотя прибыльность компании временно будет находиться под давлением в связи с интеграцией поглощенного бизнеса Glu Mobile.

"Мы оцениваем квартальный отчет Electronic Arts позитивно. Однако у нас есть некоторые опасения по поводу выручки компании от продажи новых игр как в цифровом формате, так и в традиционном. Фактические значения в этих подсегментах недотягивают до консенсус-прогнозов второй квартал подряд. Полагаем, что это связано с ожиданием новых игр компании. Комментируя перспективы Electronic Arts на новый финансовый год, менеджмент отметил высокие ожидания от запуска новой игры серии Battlefield в октябре-декабре. А кварталом ранее будут представлены очередные серии FIFA 22, Madden NFL 22. Таким образом, у Electronic Arts достаточно насыщенный график релизов", - обращает внимание Денисламов.

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