Цена нефти во II полугодии 2021г может вернуться к уровню $60 за баррель Brent и ниже - ПСБ

Цена нефти во II полугодии 2021г может вернуться к уровню $60 за баррель Brent и ниже, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"МЭА, в соответствии с нашими ожиданиями, понизило прогноз роста спроса на нефть на этот год на 270 тыс. барр./день - до 5,4 млн барр./день. В итоге, спрос на нефть в 2021г достигнет 96,4 млн барр./день, что соответствует минимальным уровням, которые агентство ожидало еще в феврале этого года. Основной причиной для довольно резкого понижения прогноза МЭА называет более слабое, чем ожидалось, потребление нефти в США и Европе в I кв. 2021г и ухудшение прогнозов для Индии из-за недавнего всплеска COVID-19. Тем не менее, на вторую половину года МЭА не закладывает ухудшение ситуации в Индии и других странах, полагая, что кампании по вакцинации населения продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем. В этой связи ожидания по росту спроса на этот период пока не претерпели существенного изменения", - пишет эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

В то же время МЭА подчеркивает, что перспективы спроса на нефть сопряжены с высокой степенью неопределенности, доказательством чего является наблюдаемый кризис COVID-19 в Индии, а также риски возвращения иранской нефти на рынок, что может усугубить дисбаланс.

"Мы разделяем опасения МЭА относительно неустойчивости восстановления спроса на нефть. Также ввиду решения ОПЕК+ наращивать добычу с мая мы видим риски скатывания рынка в профицит предложения во 2П2021г, что обусловит возврат цен на нефть Brent к $60/барр. и ниже", - прогнозирует Крылова.

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