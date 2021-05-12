"Финам" рекомендует покупать акции Entergy с целью $119,6

"Финам" рекомендует покупать акции Entergy Corporation с целевой ценой $119,6 на горизонте 12 месяцев, что дает потенциал 15,6% от текущей цены $106,9 с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Александр Ковалев указываеn на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Entergy завершила 2020г с ростом чистой прибыли на 11,8% г/г, до уровня $ 1,4 млрд. Тренд продолжился и в I кв. 2021г, в котором чистая прибыль взлетела на 175% г/г.

- Entergy уже на конец 2020г производила за счет угля лишь 3% общей вырабатываемой электроэнергии и планирует достичь полной декарбонизации к 2030г.

- Ожидаемая дивидендная доходность NTM акций ETR прогнозируется на уровне 3,7%, что на 47 б. п. больше медианной доходности по ключевым конкурентам компании.*

- Среди наиболее значимых капитальных проектов ETR в 2021-2025гг - строительство солнечной генерации на 1,3 ГВт и газовой станции Montgomery County мощностью 993 МВт.

- В среднем менеджмент таргетирует рост скорректированного EPS в рамках 5-7% ежегодно в среднесрочной перспективе.

Entergy - интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Основным видом деятельности является генерация и поставка э/э розничным потребителям.

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