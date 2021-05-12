"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 4800 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 4800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Бумаги Ozon будут включены в индекс MSCI Russia после закрытия торгов 27 мая. Возможный приток средств фондов в акции компании может превысить $200 млн.

- 18 мая Ozon опубликует финансовую отчётность за первый квартал 2021 года. Это первые результаты после ослабления карантинных мер, и они позволят проанализировать потребительские предпочтения в секторе без учёта коронавирусных искажений (аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" ожидают рост товарооборота на 120% г/г). Компания уточнит свою стратегию по развитию финтех-направления, а также представит результаты сервиса по доставке еды - Ozon Express.

- Расширение инвестиций поддержит двукратные темпы роста в 2021-2023 гг. Компания повысила прогноз капвложений до 20-25 млрд руб. в 2021 году в связи с необходимостью расширять логистическую инфраструктуру. Это позволит расширить экспресс-доставку непродовольственных товаров.

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