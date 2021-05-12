Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста на горизонте до конца 2021г - BCS Express

Индекс Мосбиржи в целом сохраняет потенциал роста на горизонте до конца текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Несмотря на локальные колебания и волны снижения, российский рынок акций продолжает находиться в рамах растущего тренда, статус мая, как одного из самых слабых месяцев, пока не оправдывается, констатирует аналитик инвесткомпании.

"Индекс Мосбиржи на текущей неделе переписал исторические максимумы - в семнадцатый раз в 2021 году. Достигнута отметка в 3700 пунктов, которая обозначалась ранее в качестве среднесрочного ориентира. В данный момент нейтральный краткосрочный взгляд на перспективы рынка в целом, однако ряд бумаг может продолжить показывать положительную динамику. При этом на более длинном горизонте (до конца 2021 года) по индексу сохраняется потенциал роста", - отмечает Карпунин.

Эксперт инвесткомпании указывает, что внешний фон в текущий момент разделился на два больших направления, которые часто оказывают разнонаправленное влияние: динамика ключевых западных рынков акций и тенденции в commodities.

"Судя по динамике нашего рынка, наблюдаемый рост сырьевых товаров играет более важную роль. Структура индекса Мосбиржи на 61% состоит из акций, которые напрямую являются бенефициарами растущего тренда в commodities. Кроме того, еще примерно 25% компаний также выигрывают от притока валютной выручки в страну. В результате фактор сырьевого ралли остается в центре внимания. Мы видим, что в такой ситуации секторы энергетики, транспорта и телекоммуникаций отстают от экспортеров. В нефтегазовом секторе на дистанции просматривается недооценка в акциях "Газпрома", "Роснефти", "Газпром нефти". В то же время для черной металлургии ("Северсталь", "НЛМК") сохраняется беспрецедентно благоприятная ценовая конъюнктура на рынке стали", - пишет Карпунин в своем комментарии.

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