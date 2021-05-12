Рынок акций РФ утром растет вслед за нефтью, лидируют расписки Ozon на новостях об их включении в индексы MSCI

Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в среду растет вслед за дорожающей нефтью (Brent превысила $69 за баррель), а также на фоне отскока вверх фондовой Европы; индекс Мосбиржи поднялся в район 3670 пунктов, при этом лидируют в росте расписки Ozon на новостях об их включении в индексы MSCI.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3668,65 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1561,62 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 74,03 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали расписки Ozon (+2,5%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Индексный провайдер MSCI включил расписки Ozon в свои индексы по итогам полугодового пересмотра, что совпало с ожиданиями, хотя под вопросом оставалась оценка foreign inclusion factor (FIF, применительно к российским компаниям - оценка free float), которую использует MSCI для Ozon: прогнозы колебались в диапазоне 0,2-0,35. В итоге FIF составил 0,2. Исходя из FIF 0,2 и веса в MSCI Russia Standard в размере 0,8%, пассивный приток в акции Ozon стратег BCS Global Markets Юлия Голдина оценивает минимум в $104 млн.

Кроме того, MSCI повысила FIF для НЛМК до 0,25, Polymetal до 0,75 и "Московской биржи" до 0,65, что, по оценкам BCS, обеспечит приток в акции этих компаний в $50 млн, $124 млн и $13 млн соответственно. Снижен до 0,65 FIF для "Магнита" (MOEX: MGNT) (0,0%), что чревато небольшим оттоком из его акций - в размере порядка $18 млн. Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.

"АЛРОСА" в апреле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $401 млн, что на 12% выше объема продаж в марте ($357 млн).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,7%), акции "Магнита" (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду смешанный: азиатские рынки и фьючерсы на европейские индексы придерживаются негативной динамики, но дорожают нефть и промышленные металлы. Ключевым моментом дня будет выход статистики по инфляции в США в 15:30 МСК - ожидается, что CPI мог ускорить рост до 3,6% с 2,6% в марте, а базовый CPI мог ускориться до 2,3% с 1,6%. По следам статистики по инфляции выступит вице-председатель ФРС Ричард Кларида. Минэнерго США выпустит в 17:30 МСК отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, в России опубликуют данные по торговому балансу за март. "АЛРОСА" сообщит данные по продажам за апрель, а акции "Московской биржи" торгуются последний день с дивидендами 9,45 рублей на бумагу.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на внешних площадках ситуация выглядит нерадостной, на рынки вновь пришли инфляционные страхи и ожидания более быстрого, чем ожидалось, сворачивания программ стимулирования экономики США со стороны ФРС.

Акции Сбербанка (306 рублей) выглядят сильно - накануне бумаги потеряли всего три четверти от уровня дивидендной доходности. Во многом этому способствовала традиционно сильная отчетность банка за апрель. Ожидается, что Сбербанк (MOEX: SBER) продолжит быстро закрывать дивидендный "гэп" при улучшении внешнего фона.

В среду последний день с дивидендами торгуются акции "Мосбиржи", которые находятся на исторических максимумах. Быстрота закрытия дивидендного "гэпа" в этих бумагах будет во многом зависеть от внешнего фона, но сейчас акции биржи локально перекуплены и торгуются по "справедливой" стоимости. Поэтому вряд ли стоит ожидать быстрого возвращения цены акций на "додивидендный" уровень - этот процесс может занять около месяца.

Из перспективных идей остаются акции сырьевых компаний. На просадках стоит покупать "Норникель" и "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO). С большим натягом в этот перечень можно включить и черных металлургов, но под них стоит зарезервировать свободные средства для усреднения в случае, если претензии антимонопольного ведомства к ним окажутся высокими. Спекулятивно можно попробовать взять "Яндекс", который на распродажах высоких технологий в США ушел в зону поддержки.

Нефтяные цены комфортны, несмотря на рост добычи в рамках сделки ОПЕК+. Тут лучше дождаться формирования новой волны роста, которая обязательно будет, чтобы потом присоединиться к восходящему движению, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рост фондового рынка США продолжается четыре с лишним квартала подряд и теперь он нуждается в охлаждении. Коррекция акций высокотехнологического сектора в США перекинулась на некоторые отечественные бумаги компаний сектора высоких технологий. На рынке акций РФ мало высокотехнологических акций и практически нет "пузырей". Хребет российских фондовых индексов составляют акции энергетического сектора - тут серьезной коррекции не ожидается, потому что цены на нефть находятся в зоне "быков", считает аналитик.

Однако с покупками акций не стоит торопиться, потому что впереди летняя сезонная стагнация. На летних провалах рынка стоит покупать акции нефтегазового сектора ("Газпром нефть", "Роснефть", "Газпром" (MOEX: GAZP)), бумаги компаний с растущим бизнесом (Сбербанк, "Мосбиржа"), интересны также акции компаний, связанных с производством продуктов питания.

Рынок акций остается привлекательным, поскольку доходность по рублевым депозитам в надежных банках не превысит в этом году 6%. Банкам деньги физлиц не очень нужны, ЦБ РФ на этот год прогнозирует профицит денежной ликвидности. К дефициту денежной ликвидности Россия вернется в 2022 или 2023 году, тогда ставки по банковским депозитам будут более привлекательны, считает Верников.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть вернулась к росту на фоне публикации прогнозов EIA и ОПЕК. В то же время всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии сдерживает оптимизм.

EIA сохранило прогноз по мировому потреблению в 2021 году на уровне 97,7 млн б/с (+5,4 млн б/с к уровням 2020 года). Агентство ожидает среднюю цену на нефть Brent $65 за баррель во II квартале и $61 за баррель во II полугодии. Прогноз по добыче нефти в США был понижен на 20 тыс. б/с (до 11,02 млн б/с), а оценка потребления в США была повышена на 70 тыс. б/с (до 19,51 млн б/с).

Аналитики картеля ОПЕК оптимистично смотрят на ситуацию в Индии. По их мнению, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19, потребление топлива в стране будет расти во II полугодии 2021 года.

Позитивные прогнозы поддержали цены на нефть, но новости из Индии сдерживают оптимизм - индийские НПЗ сокращают нефтепереработку, что негативно сказывается на импорте (в среднем загрузка НПЗ составляет 85-88%). Государственная нефтяная компания Bharat Petroleum сокращает импорт сырой нефти на 1 млн б/с в мае и 2 млн б/с в июне. Из-за стремительного роста числа случаев заражений COVID-19 потребление жидкого топлива в стране сокращается, а запасы растут, отмечает Галактионов.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,1-1,4%, Dow Jones (-1,4%) показал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США. В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), растет Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE повысились на 0,3-0,8%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

В среду ожидается публикация данных об изменении потребительских цен в США в апреле (15:30 МСК). По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.

Дискуссии по-прежнему вызывает вопрос относительно того, будет ли ценовое давление достаточно сильным, чтобы заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы, пишет Bloomberg. Многие представители Федрезерва заявляли, что экономика США находится в процессе восстановления, но до сих пор сталкивается с рисками. Они также отмечали, что пока слишком рано обсуждать сворачивание мер денежно-кредитной поддержки.

Индекс опережающих экономических показателей Японии в марте поднялся до 103,2 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это самое высокое значение показателя с марта 2014 года.

Потребительские цены в Германии в апреле выросли на 2,1%, как и ожидалось. ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,5% при прогнозах сокращения на 1,6%.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту, цена Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $69,2 за баррель (+1% и +0,3% во вторник), июньская цена WTI - $65,93 за баррель (+1% и +0,6% накануне).

Трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели. Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, пишет Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7,4%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,4%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,1%), акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,8%).

Подешевели бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,55 млрд рублей (из них 3,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,92 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,4 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").