Рубль, вероятно, будет укрепляться на торгах в среду - ПСБ

Рубль, вероятно, будет укрепляться к доллару в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В ходе торгов в среду ожидаем попыток рубля продолжить укрепление. Несмотря на снижение интереса инвесторов к рисковым активам, поддержку национальной валюте окажут высокие цены на нефть и отступление на второй план геополитических рисков. В результате доллар может закрепиться в нижней половине диапазона 73-75 руб./$1. При этом данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии", - пишет эксперт в комментарии ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.