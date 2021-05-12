Идея дня: долгосрочным инвесторам стоит увеличивать позиции в Ozon - "ВТБ Мои Инвестиции"

Долгосрочным инвесторам стоит увеличивать позиции в Ozon, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Несмотря на текущую распродажу в IT-секторе, мы рекомендуем долгосрочным инвесторам увеличивать позиции в Ozon. Ожидаемый приток средств индексных фондов в связи с включением бумаг в базу расчёта MSCI Russia оценивается в 200 млн долларов. Также мы ожидаем публикацию сильных квартальных результатов 18 мая", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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