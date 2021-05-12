Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится к 3600-3620п в среду утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится в район 3600-3620 пунктов в начале торговой сессии в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, в среду утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что уже на старте торгов приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3600-3620 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию, однако ближе к закрытию продажи могут вновь возобладать, что поспособствует отступлению рынка ниже 3600 пунктов. Отметим, что лучше рынка могут выглядеть бумаги металлургического сектора на фоне хорошей конъюнктуры на рынке промышленных металлов", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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