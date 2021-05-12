Возможен рост котировок акций Сбербанка к 320 руб. в ближайшие недели - BCS Express

Возможен рост котировок обыкновенных акций Сбербанка к уровню в 320 рублей в ближайшие недели, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"В акциях прошла дивидендная отсечка, при этом размер потерь во вторник (обыкновенные акции: минус 4,1%) оказался заметно ниже, чем дивидендная доходность (5,8%). На бумаги банка пришлось 28% от всего рыночного оборота. "Гэп" вторника позволил снять накопленную перегретость бумаг, область поддержки находится в районе 295-300 рублей. Причин для более существенной коррекции сейчас не наблюдается", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что Сбербанк во вторник опубликовал ожидаемо сильную финансовую отчетность по РСБУ за апрель 2021 года. "Учитывая позитивную отчетность, допускаем возврат к рекордным отметкам около 320 рублей за акцию в ближайшие недели", - указывает эксперт BCS Express.

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