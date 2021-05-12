Сильное движение курса рубля в ближайшее время не ожидается - "Алор Брокер"

Сильного движения в паре доллар/рубль в ближайшее время не будет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль "ищет" зону равновесия в районе 74 руб./$1. Пока сильного движения по российской валюте не ожидаем - снятие политических и санкционных рисков уже отыграно, дальнейшему же укреплению рубля будут препятствовать слабость отечественной экономики и сильная ее зависимость от импортных комплектующих, подорожавших из-за роста цен на сырье", - пишет эксперт в своем комментарии.

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