Причин для ухода рубля выше 75-75,5 руб./$1 пока нет - BCS Express

Причин для ухода курса рубля к доллару выше уровней 75-75,5 руб./$1 в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Несмотря на выросшую волатильность на западных площадках, девальвационный импульс в рубле во вторник ожидаемо не получил продолжения. Причин для роста курса выше 75-75,5 руб./$1 пока не наблюдается. Наоборот, в среднесрочной перспективе отдаем предпочтение сценарию постепенного снижения котировок в сторону 72,5-73 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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