Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду на умеренно негативном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Область поддержки по индексу Мосбиржи находится около 3600-3630 пунктов. Во вторник именно этот район выступил точкой остановки распродаж. Краткосрочный взгляд на дальнейшие перспективы рынка преимущественно нейтральный, хотя на дистанции до конца года положительные ожидания сохраняются", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

Аналитик обращает внимание, что среди отдельных тяжеловесных бумаг, способных поддержать российский рынок, в первую очередь можно выделить акции "Газпрома". У них остается потенциал для существенного роста, учитывая крайне благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке газа, отмечает он.

Также Карпунин обращает внимание, что позитивный фон сохраняется и для бумаг металлургов: "НЛМК", "Северсталь", "Норникель", "РусАл".

Индексный провайдер включил в стандартный индекс MCSI Russia ADS Ozon - решение во многом было ожидаемым, однако позитивная реакция бумаг все равно возможна, полагает Карпунин.

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