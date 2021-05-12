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12 мая 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express
Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду на умеренно негативном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "Область поддержки по индексу Мосбиржи находится около 3600-3630 пунктов. Во вторник именно этот район выступил точкой остановки распродаж. Краткосрочный взгляд на дальнейшие перспективы рынка преимущественно нейтральный, хотя на дистанции до конца года положительные ожидания сохраняются", - отмечает эксперт Василий Карпунин. Аналитик обращает внимание, что среди отдельных тяжеловесных бумаг, способных поддержать российский рынок, в первую очередь можно выделить акции "Газпрома". У них остается потенциал для существенного роста, учитывая крайне благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке газа, отмечает он. Также Карпунин обращает внимание, что позитивный фон сохраняется и для бумаг металлургов: "НЛМК", "Северсталь", "Норникель", "РусАл". Индексный провайдер включил в стандартный индекс MCSI Russia ADS Ozon - решение во многом было ожидаемым, однако позитивная реакция бумаг все равно возможна, полагает Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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