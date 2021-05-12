Утренние прогнозы: сильных движений не будет

Аналитики прогнозируют нейтральное или, возможно, с небольшим минусом открытие торговой сессии в среду на российском рынке акций.

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду на умеренно негативном внешнем фоне. Область поддержки по индексу Мосбиржи находится около 3600-3630 пунктов. Во вторник именно этот район выступил точкой остановки распродаж".

"Атон": "Вероятно нейтральное начало торговой сессии на российском рынке акций в среду".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в среду ожидается нейтральное или, может быть, с небольшим снижением".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в среду утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что уже на старте торгов приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3600-3620 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию, однако ближе к закрытию продажи могут вновь возобладать, что поспособствует отступлению рынка ниже 3600 пунктов. Отметим, что лучше рынка могут выглядеть бумаги металлургического сектора на фоне хорошей конъюнктуры на рынке промышленных металлов".