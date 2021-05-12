Рубль утром умеренно снижается к доллару и слабо растет к евро на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 12 мая. Доллар США умеренно растет, евро слабо проседает на "Московской бирже" в среду утром, рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,11 - 74,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,245 руб./$1 (+13,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,9725 руб./EUR1 (-7,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,17 коп. к уровню закрытия 11 мая, до 81,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,83 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,15 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленное движение рубля к доллару и евро на старте торгов 12 мая обусловлено противоречивыми внешними факторами. Давление на нацвалюту оказывают снижение цен на нефть и охлаждение интереса инвесторов к рисковым активам. В то же время рубль поддерживается ожиданиями смягчения геополитической напряженности вокруг России перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,29 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,09 за баррель, что на 0,29% ниже уровня на закрытие рынка 11 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются: японский Nikkei 225 теряет 1,88%, китайский CSI300 - 0,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также падает на 0,65%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, вторую сессию подряд, при этом Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США.

В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.