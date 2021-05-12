Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут вновь снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут вновь снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, вторую сессию подряд, при этом Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США. В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери. В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва. "Я думаю, потребуется довольно много времени, чтобы мы могли увидеть усиление инфляции и рост занятости в реальных данных", - сказал он в интервью CNBC, отметив, что его не обеспокоил бы подъем инфляции выше 2%-ного целевого показателя ФРС.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно опускаются на фоне обеспокоенности по поводу ускорения инфляции и роста цен на сырьевые товары. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,55%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск снизился на 1,35%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 мск опустился на 0,81%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Дискуссии по-прежнему вызывает вопрос относительно того, будет ли ценовое давление достаточно сильным, чтобы заставить Федеральную резервную систему ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы. Многие представители Федрезерва заявляли, что экономика США находится в процессе восстановления, но до сих пор сталкивается с рисками. Они также отмечали, что пока слишком рано обсуждать сворачивание мер денежно-кредитной поддержки.

В свою очередь цены на нефть слабо поднимаются на торгах в среду, трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели. Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $68,7 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,3% - до $68,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,43 за баррель, что на 0,23% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6% - до $65,28 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 8,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 3,979 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,23 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 мая снизился на 0,22% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,19%, опустившись до 720,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-1,15%), "МТС-001P-17" (-0,89%) и "МТС-001Р-14" (-0,56%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-13" (+0,08%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,04%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (+0,04%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС банк 20 мая проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001P-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 190-210 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение запланировано на 26 мая. Совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии в размере 8,91% годовых. О проблемах с платежеспособностью компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессий теплоснабжении" (обе компании - Волгоград) стало известно в ноябре 2020 года, когда был допущен первый техдефолт по облигациям. После очередной невыплаты по обязательствам компаний по бондам, в декабре 2020 года, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила все выпуски облигаций "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. На данный момент по этому выпуску эмитент еще не допускал дефолтов, ближайшая выплата купона состоится 14 мая, в этот день компании предстоит выплата 5-го купона и погашение части номинала на общую сумму 282,4 млн рублей. Облигации объемом 1,9 млрд рублей были размещены в мае 2016 года по ставке 12,5% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, купоны годовые. Ставки 2-15-го купонов определяются перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 13 мая планирует досрочно погасить часть выпусков облигаций: серии БО-44 на 2,5 млрд рублей и серии БО-43 на 1,6 млрд рублей. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации серии БО-43 объемом 1,6 млрд рублей по ставке 13% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии БО-44 объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%.