Dow Jones продемонстрировал максимальное однодневное падение с февраля

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно опускаются. Цены на нефть слабо поднимаются на торгах в среду.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, вторую сессию подряд, при этом Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США.

В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.

"Инфляция - это вопрос, который сейчас у всех на уме, и он привносит большую неопределенность", - отмечает стратег Bessemer Trust Питер Лангас.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

"Я думаю, потребуется довольно много времени, чтобы мы могли увидеть усиление инфляции и рост занятости в реальных данных", - сказал он в интервью CNBC, отметив, что его не обеспокоил бы подъем инфляции выше 2%-ного целевого показателя ФРС.

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.

Между тем опубликованные во вторник данные показали, что количество открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн.

Показатель вырос на 597 тыс. и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 7,5 млн с ранее объявленного февральского показателя в 7,367 млн, по данным Trading Economics.

В центре внимания рынка также продолжающийся сезон корпоративной отчетности.

Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, в первом квартале увеличила чистый убыток вдвое. Тем не менее бумаги компании подскочили в цене на 9,4% во вторник.

Акции Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. подешевели на 7,9%, хотя американский сланцевый производитель сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда его показатели включали в себя крупные разовые расходы.

Котировки бумаг Perrigo Co. PLC выросли на 2,8%, несмотря на более слабые, чем ожидалось, финансовые показатели фармкомпании в первом квартале.

Американская L Brands Inc. (SPB: LB), владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, во вторник объявила о выделении их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке. Бумаги L Brands потеряли в цене 1,8% по итогам торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 473,66 пункта (1,36%) и составил 34269,16 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 36,33 пункта (0,87%) - до 4152,1 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,43 пункта (0,09%) и составил 13389,43 пункта. Ранее в ходе торгов он коснулся шестинедельного сессионного минимума на уровне 13107,67 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно опускаются на фоне обеспокоенности по поводу ускорения инфляции и роста цен на сырьевые товары.

В среду ожидается публикация данных об изменении потребительских цен в США в апреле.

Дискуссии по-прежнему вызывает вопрос относительно того, будет ли ценовое давление достаточно сильным, чтобы заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы, пишет Bloomberg. Многие представители Федрезерва заявляли, что экономика США находится в процессе восстановления, но до сих пор сталкивается с рисками. Они также отмечали, что пока слишком рано обсуждать сворачивание мер денежно-кредитной поддержки.

"Все дело в инфляционных ожиданиях, - сказала в эфире Bloomberg Television Прийя Мисра из TD Securities. - Уровень инфляции будет выше в течение определенного времени. Я думаю, что обсуждения сворачивания стимулов снова выйдут на первый план, и мы может увидеть более значительное изменение процентных ставок".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск упал на 1,57%.

Индекс опережающих экономических показателей Японии в марте поднялся до 103,2 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это самое высокое значение показателя с марта 2014 года.

В число лидеров падения на торгах в Токио входят акции автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd., которые рухнули на 10,7%. Компания накануне опубликовала отчет за 2020 финансовый год, а также дала прогноз, согласно которому в этом фингоду она снова ожидает получить чистый убыток. Nissan убыточна с 2019 финансового года.

Рыночная стоимость сталелитейной Kobe Steel Ltd. сокращается на 9,4%, транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - на 6,8%.

Котировки акций производителя электроники Sharp Corp. растут на 6%. Компания в минувшем финансовом году увеличила чистую прибыль в четыре раза - до 53,26 млрд иен ($489 млн). Sharp прогнозирует рост показателя в текущем фингоду на 42,7%.

Стоимость бумаг Toyota Motor Corp. растет на 2,1%. Автопроизводитель в минувшем финансовом году увеличил чистую прибыль на 10,3% - до 2,245 трлн иен. Компания объявила о программе обратного выкупа акций объемом 250 млрд иен.

. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя электроники Xiaomi Corp. (+5,5%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) (+5,4%), сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+3,3%), интернет-компании Meituan (+2,4%).

Акции оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. дешевеют на 2,1%, страховщика AIA Group Ltd. - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск снизился на 1,35%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 мск опустился на 0,81%.

Акции Commonwealth Bank of Australia дорожают на 0,6%. Банк в третьем финансовом квартале получил чистую прибыль на уровне 2,4 млрд австралийских долларов ($1,87 млрд), что на 24% выше среднего показателя за первые два квартала.

Стоимость бумаг Qantas Airways Ltd. снижается на 3,4%. Авиакомпания отложила возобновление международных полетов до конца декабря с конца октября 2021 года из-за задержки проведения вакцинации в Австралии и сигналов властей, согласно которым границы страны будут оставаться в основном закрыты до середины 2022 года.

Цены на нефть слабо поднимаются на торгах в среду, трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, пишет Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в среду составляет $68,61 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%) - до $68,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,37 за баррель, что на $0,09 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,36 (0,6%) - до $65,28 за баррель.

"Цены на нефть незначительно колеблются, и это отражает, в частности, понимание того, что трубопроводы Colonial не будут закрыты долгое время", - отмечает аналитик Energy Aspects Мэтью Перри.

"Нефтеперерабатывающим компаниям в Луизиане и на востоке Техаса, поставляющим свою продукцию в основном по трубопроводам, вероятно, придется сократить производства на 20% на несколько дней, чтобы сохранить допустимый уровень запасов", - говорит эксперт.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.