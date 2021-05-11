Потенциал дальнейшего роста акций "ЛУКОЙЛа" ограничен - "Финам"

Потенциал дальнейшего роста акций "ЛУКОЙЛа" выглядит ограниченным, говорится в комментарии "Финама".

"Акции "ЛУКОЙЛа" в целом следовали мировым тенденциям в нефтегазе, который оказался одним из лучших секторов с начала года, - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман. - Основной причиной для этого стали, конечно, цены на нефть, которые с момента нашей рекомендации выросли на 33% на фоне ограничения добычи со стороны ОПЕК+ и восстановления спроса благодаря прогрессу в вакцинации. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" неплохо отчитался за 2020 год, в результате чего финальные дивиденды составят 213 руб. на акцию, что соответствует доходности 3,5%".

При этом дальнейший апсайд, на взгляд аналитика, достаточно ограничен. Из-за ограничений ОПЕК+ и налоговых изменений в РФ "ЛУКОЙЛ" имеет крайне ограниченные возможности для развития, и сейчас цена его акций определяется потенциалом генерирования свободного денежного потока, который в первую очередь зависит от цен на нефть. А сейчас потенциал дальнейшего роста цен на нефть ограничивается значительным количеством свободных мощностей по добыче, в первую очередь, со стороны ОПЕК+, тяжёлой эпидемиологической ситуацией в Индии и некоторых других стран и риском свободного выхода иранской нефти на международные рынки.

"Акции "ЛУКОЙЛа" с момента нашей рекомендации от 21 декабря выросли на 17,4% и в моменте достигали установленной нами целевой цены в 6446 руб. На ближайшее время мы считаем нашу целевую цену в 6446 руб., предполагающую апсайд в 7,1%, актуальной", - заключает Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.