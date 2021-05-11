.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции AirBnb с целью $170
.
11 мая 2021 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AirBnb с целью $170
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AirBnb с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага снизилась к сильному уровню поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $170. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $140, риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают эксперты "Финама". AirBnb в конце прошлого года вышла на IPO, проведя одно из самых успешных первичных размещений за 2020г, напоминают аналитики инвесткомпании. 13 мая 2021г компания должна предоставить финансовую отчётность за 1К21. Эмитент может продемонстрировать сильную отчетность, которая превзойдет ожидания рынка, полагают эксперты. AirBnb Inc. - это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-AIRBNB-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
11 мая 2021 года 15:51
Котировки акций Amazon.com Inc. могут достигнуть уровня в $3468 за штуку на горизонте до года, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Котировки акций Amazon в понедельник теряли около 3%, что было связано с фиксацией прибыли в технологичных бумагах. В текущий момент цена бумаги... читать дальше
.11 мая 2021 года 15:28
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Цены на г/к прокат в черноморских портах повысились на 1,5% - до рекордного уровня в... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:47
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции транспортных компаний, в частности, "Аэрофлота", Global Ports, НМТП, Globaltrans. "Аэрофлот" в 2020г перевез лишь половину пассажиров по сравнению с 2019г. При этом грузовые перевозки не прерывались из-за пандемии, и... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 290 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк является одним из лидеров по скорости... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:01
Рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Прошлая неделя была позитивной для рубля несмотря на более низкую активность торгов из-за длительных майских праздников, - отмечают аналитики банка. - Основной причиной позитива... читать дальше
.11 мая 2021 года 13:40
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals от уровня $450 с целью $525 за штуку" на срок 6 месяцев, открытую 15 марта 2020 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Принято решение о досрочном закрытии инвестидеи с доходностью 10,4% по цене $497. Компания на... читать дальше
.11 мая 2021 года 13:19
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка не сумел удержаться выше 4200 пунктов, что может... читать дальше
.11 мая 2021 года 12:51
Аналитики "Финама" отмечают, что рекомендация "покупать акции AbbVie с целью $120,09 за штуку" от 5 марта 2021 уже принесла инвесторам более 10% доходности и сохраняет потенциал 3,33% от текущих котировок, говорится в комментарии инвесткомпании. Одна из крупнейших американских фармацевтических... читать дальше
.11 мая 2021 года 12:25
Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, говорится в обзоре Уралсиба. "По нашему мнению, на этой неделе Минфин возобновит первичные аукционы (наверное, вновь с лимитами), на которых могут быть предложены длинные... читать дальше
.11 мая 2021 года 12:03
Возможно продолжение снижения на американском рынке акций в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии BCS Express. "Неделя на американском рынке акций началась с волны распродаж, главным образом вновь оказался под ударом высокотехнологичный сектор. Мы продолжаем наблюдать большую... читать дальше
.11 мая 2021 года 11:45
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел вслед за упавшими в начале недели мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $67,7 за баррель); индекс Мосбиржи откатился ниже 3650 пунктов во главе с упавшими акциями Сбербанка после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа). читать дальше
.11 мая 2021 года 11:43
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" акции Merck & Co. с целевой ценой $90,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8%, говорится в комментарии инвесткомпании. Фармацевтическая компания Merck & Co. опубликовала результаты за 1К21. Очищенный EPS за январь-март составил $ 1,40 (-6,7%... читать дальше
.11 мая 2021 года 11:18
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 73-74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста". "Наши ожидания сохранения благоприятного внешнего фона и возврат с выходных локальных игроков допускают возвращение курса рубля в диапазон 73-74 руб./$1 уже на текущей... читать дальше
.11 мая 2021 года 11:01
Восстановление спроса на золото, как и в целом на безопасные активы, маловероятно в ближайшее время, полагает глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "Благодаря мерам со стороны Федеральной резервной системы США по сохранению стимулирующей денежно-кредитной... читать дальше
.11 мая 2021 года 10:45
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут консолидироваться во вторник в диапазоне $67-68,5 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. Новостной фон достаточно скуп, отмечает аналитик ПСБ, за исключением информации о восстановлении... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.