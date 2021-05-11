"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 290 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сбербанк является одним из лидеров по скорости закрытию дивидендных гэпов на российском рынке. Связано это с сильной фундаментальной составляющей и стабильностью финансовых показателей у компании. Как правило, закрытие гэпа происходит за несколько недель за редким исключением, поэтому мы рекомендуем воспользоваться возможностью снижения акций сильной фундаментальной компании", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения, бумага двигается в рамках растущего тренда. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 330 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп заявки на уровне 290 руб., риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.