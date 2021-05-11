BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Regeneron с целью $525

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals от уровня $450 с целью $525 за штуку" на срок 6 месяцев, открытую 15 марта 2020 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Принято решение о досрочном закрытии инвестидеи с доходностью 10,4% по цене $497. Компания на прошлой неделе отчиталась за прошедший квартал, превысив прогнозы по прибыли и показав выручку чуть ниже ожиданий. При этом продажи коктейля антител против COVID-19 заняли солидную долю в выручке. Долгосрочный взгляд на акции компании остается умеренно позитивным", - пишут аналитики BCS Express.

По их мнению, инвестиционная идея может быть открыта вновь в случае коррекции котировок. Ухудшение сентимента относительно акций высокотехнологичных компаний и биотехов, наблюдаемое последние дни в США, сигнализирует о том, что по бумаге могут быть более привлекательные уровни для входа

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