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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"
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11 мая 2021 года 13:19
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка не сумел удержаться выше 4200 пунктов, что может привести к краткосрочной консолидации или коррекции. Индикаторы препятствуют покупкам: RSI продолжает демонстрировать "медвежью" дивергенцию, а MACD остается в красной зоне", - пишет аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев. Мировые фондовые площадки во вторник, на взгляд эксперта, демонстрируют преимущественно негативную динамику. Ускорение роста цен оказывает давление на котировки. Пятилетние инфляционные ожидания в США достигли максимального значения с 2006г. Взлет цен на товарные активы происходит на фоне восстановления мировой экономики и мягкой политики ведущих центробанков. Дополнительным фактором, подстегивающим удорожание товарных активов, выступает ослабление американской валюты. Индекс DXY, отражающий курс доллара США относительно основных мировых валют, опустился на 3,3% от годового максимума, достигнутого в конце марта. "Апрельские данные по потребительской инфляции будут опубликованы в среду. Консенсус предполагает рост до 3,6% год к году по сравнению с 2,6% в марте. Инвесторы опасаются, что повышение цен приведет к ужесточению монетарной политики ФРС и других центробанков мира. В этих условиях даже сильные результаты компаний за первый квартал не дают индексам выйти в зеленую зону. По состоянию на конец прошлой недели отчетность представили около 90% эмитентов из индекса S&P 500, чистая прибыль на акцию (EPS) у 86% из них превзошла ожидания рынка, что стало рекордным показателем", - отмечает Пигарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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