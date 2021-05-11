Рынок акций РФ утром просел ниже 3650п по индексу Мосбиржи во главе с упавшим на отсечке Сбербанком

Москва. 11 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел вслед за упавшими в начале недели мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $67,7 за баррель); индекс Мосбиржи откатился ниже 3650 пунктов во главе с упавшими акциями Сбербанка после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа).

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3646,25 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1548,86 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,6%.

Доллар стоит 74,16 рубля (-0,19 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка подешевели до 305,3 рубля (-4,6%), "префы" - до 285,79 рубля (-4,5%).

Сбербанк (MOEX: SBER) утром во вторник также опубликовал финансовый отчет: в апреле банк получил 103,57 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 11,5 млрд руб. годом ранее и 103,26 млрд руб. в марте. В период с января по апрель Сбербанк получил 386,08 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 230,15 млрд руб. годом ранее.

Также подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), Ozon (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

TCS Group в I квартале получила 14,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза (13,7 млрд руб.). TCS Group сохранила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год: чистая прибыль - не менее 55 млрд руб.

Подорожали акции "Московской Биржи" (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, для российского рынка акций первая неделя мая оказалась весьма спокойной во внешнем плане, что привело к продуктивному росту за счет дорогой нефти и ослабления доллара на глобальном рынке. Из США продолжают поступать сигналы о желании администрации Джо Байдена наладить диалог с Москвой. Инфляция в РФ замедлилась до 5,5% в апреле, что пока не отменяет вероятности повышения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, но точно не предусматривает сценарий агрессивного ужесточения, считает аналитик.

Во вторник утром внешний фон негативный: большинство азиатских рынков снижается, но основные распродажи касаются бумаг технологичных компаний, сырьевые фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику (нефть снижается, но промышленные металлы продолжают рост), что не предполагает сильного давления продаж, считает Кочетков.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ухудшения настроений на мировых рынках и дивидендная отсечка в акциях Сбербанка привели к откату индекса МосБиржи к середине диапазона 3600-3700 пунктов. "Фишки" сектора горнодобычи и цветной металлургии могут выглядеть "лучше рынка" ввиду крепости рынков промышленных металлов.

На мировых рынках поводом для продаж выступили опасения усиления инфляционных процессов и риск повышения долларовых ставок в условиях невыразительных данных по рынку труда США, вышедших в пятницу. В среду будут представлены данные потребительской инфляции в США, которые должны подтвердить, что рост цен заметно усиливается на фоне высоких цен на энергоносители и продовольствие. Согласно консенсусу Рейтер, базовый показатель ИПЦ составит 2,3% г/г и превысит 2%-ный порог впервые с начала 2020 года. В этой связи в центре внимания инвесторов будут выступления ряда представителей ФРС с комментариями относительно возможной реакции регулятора на нарастающее ценовое давление.

В целом рынки, стоящие высоко, вновь испытывают дефицит конъюнктурных факторов поддержки, что заставляет в условиях скудости экономического календаря этой недели (значимые данные выйдут лишь в конце недели - в пятницу будут опубликованы отчет по розничным продажам и промпроизводству в США) осторожно смотреть на их ближайшие перспективы, считает эксперт.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ может уйти в назревшую коррекцию вслед за мировыми площадками и на фоне технических факторов. Накануне индекс МосБиржи протестировал район 3710-3720 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Поводов для его пробоя нет, поэтому с учетом появившейся краткосрочной перекупленности, закрытие части "лонгов" выглядит вполне логичным.

Тяжеловесные акции Сбербанка торгуются без дивидендов, и только их "гэп" добавил к просадке индекса МосБиржи не менее чем 0,5%. Однако эти бумаги быстро, возможно даже в течение месяца, могут закрыть дивидендный "гэп", поэтому их можно аккуратно подбирать.

Рост промышленных и драгоценных металлов делают привлекательными бумаги "Норникеля", также на просадках можно докупать акции черных металлургов, не забывая при этом, что последние могут сильно упасть, если претензии ФАС к ним окажутся несуразно большими. Также стоит наращивать позиции по акциям золотодобытчиков - страхи роста мировой инфляции лишь нарастают, а золото считается лучше защитой от нее. Не исключено, что котировки желтого металла в течение ближайших месяцев уйдут выше $2000 за тройскую унцию, считает аналитик.

Стоит внимательно, но спекулятивно смотреть на "второй эшелон". Он не участвовал в росте последних дней и сейчас спрос может перекинуться в менее ликвидные бумаги. Кроме ухудшения инвестиционных настроений в мире, против рубля будет играть активизация импортеров. Судя по характеру торгов, многие из них взяли отпуск в майские праздники и не формировали спрос на валюту, что и стало одним из главных факторов роста курса рубля. Однако поводов для мощных девальвационных процессов нет. Если не появится новых санкционных или политических рисков, то пара доллар-рубль в ближайшие дни вряд ли уйдет выше отметки 76 руб./$1, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, с приходом весеннего тепла в американских высокотехнологичных акциях проснулись биржевые "медведи". Пока рано говорить, что американский фондовый рынок ушел в глубокую коррекцию, но если индекс S&P 500 пробьет вниз зону поддержки 3940-4000 пунктов и окажется ниже повышательного тренда, распродажи могут усилиться. Начинающие инвесторы, которые пришли на рынок в феврале, могут не осознавать, что индекс S&P 500 растет уже пятый квартал подряд - за это время он вырос с уровня 2500 до 4188 пунктов. Коррекция к масштабному росту тоже будет масштабной.

Что касается российского индекса РТС, то с начала года он сформировал восходящий коридор и 10 мая тестировал его верхнюю границу, после чего развернулся вниз. С китайским фондовым рынком, динамика которого сильно влияет на индекс развивающихся рынков, никаких чудес не происходит - он находится вблизи уровней открытия года. В связи с этим есть опасения, что покупка отечественных акций вблизи верхней границы восходящего коридора индекса РТС счастья "быкам" не принесет. Что касается поддержек, то на индексе РТС они находятся на уровнях 1400 и 1270 пунктов.

Ситуация на утро вторника выглядит негативно, но есть факторы, которые смягчают внешний негатив: инвесторы ждут встречи лидеров России и США в июне и надеются на смягчение геополитической напряженности. Джо Байден отметил, что данные о причастности России к хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline отсутствуют. Американская сторона не заинтересована в срыве июньской встречи. Кроме того, цены на нефть Brent продолжают пребывать в восходящем канале с границами $65,5-70,5 за баррель, отмечает Верников.

В США в понедельник фондовые индексы снизились на 0,1-2,6% во главе с технологичным Nasdaq (-2,6%). Dow Jones (-0,1%) в ходе торгов впервые поднимался выше отметки 35000 пунктов, но закрылся в "минусе" после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Во вторник в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 1,8-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,9%).

Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы, пишет Associated Press со ссылкой на мнение аналитиков.

Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром во вторник также дешевеет на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,64 за баррель (-1% и +0,1% накануне), июньская цена WTI - $64,25 за баррель (-1% и +0,03% в понедельник).

В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.

Последствия приостановки работы трубопроводов для регионов США будут различаться, где-то произойдет накапливание запасов нефтепродуктов, где-то будет ощущаться их нехватка, отмечают эксперты. Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса уже начали осуществляться в автоцистернах.

По крайней мере, одно нефтеперерабатывающее предприятие сообщило о снижении объемов производства из-за проблем в работе трубопроводов, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,8%), бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,4%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-2,6%).

Подорожали бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+23,4%), акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,5%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+2,3%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 24,93 млрд рублей (из них 9,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,09 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,81 млрд рублей на "префы" Сбербанка).