Восстановление спроса на золото маловероятно в ближайшее время - Julius Baer

Восстановление спроса на золото, как и в целом на безопасные активы, маловероятно в ближайшее время, полагает глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке.

"Благодаря мерам со стороны Федеральной резервной системы США по сохранению стимулирующей денежно-кредитной политики, принятым около двух недель назад, рынки золота и серебра также выросли на фоне разочаровывающего отчета по рынку труда США, - пишет Менке. - В связи с этим цены выросли на 1,4% и 1,8% соответственно, приближаясь к самой высокой отметке за три месяца. Такая устойчивость цен в первую очередь отражает улучшение настроений среди краткосрочных и спекулятивных трейдеров и, самое главное, более слабый доллар США и более низкую реальную доходность облигаций США. Однако, как уже отмечалось, ослабление доллара недостаточно для длительного повышения цен, в то время как реальная доходность должна расти по мере восстановления экономики. В недавнем подъеме не участвовали искатели безопасных активов, что потребовалось бы для возобновления ралли. Запасы физически обеспеченных золотых продуктов, наш главный показатель спроса на безопасные активы, не зафиксировали никакого притока в течение нескольких месяцев".

Учитывая свой конструктивный экономический прогноз, как для США, так и для всего мира, эксперт банка не ожидает восстановления спроса на безопасные активы в ближайшее время. Несмотря на то, что инфляция приобретает все большее значение по ряду причин, ни одна из этих причин не должна спровоцировать подъем цен на золото и серебро на длительный период, уверен Менке.

"Мы все еще имеем дело с "хорошей" инфляцией, вызванной восстановлением экономики, а не "плохой" инфляцией, сигнализирующей о потере доверия к основным мировым валютам. Только вторая инфляция может спровоцировать рост цен на золото и серебро. Мы придерживаемся нашего нейтрального прогноза по золоту. Однако, принимая это во внимание, в случае последующего роста цен на золото может быть оправдан переход к "осторожному" прогнозу. Между тем, мы внимательно следим за ситуацией на рынке серебра, учитывая, что в отличии от золота котировки на него завышены", - заключает стратег Julius Baer.

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