Идея дня: инвесторам стоит обратить внимание на акции Hasbro, Kellogg и Tapestry - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции таких компаний потребительского сектора США, как Hasbro, Kellogg и Tapestry, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Снижение котировок акций технологических компаний подтверждает наш осторожный взгляд на сектор на фоне глобальной ротации от "акций роста" в "акции стоимости". На фоне возрастающих инфляционных рисков мы отдаем предпочтение компаниям потребительского сектора, которые способны эффективно перекладывать рост издержек на потребителей. В нашем ТОП-10 акций США это такие компании, как Hasbro Inc., Kellogg Co. и Tapestry Inc.", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.