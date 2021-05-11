Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,10% на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,10% годовых на текущей неделе, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что во вторник и в течение текущей недели ОФЗ будут торговаться вблизи текущих уровней. Доходности 10-летних ОФЗ сохранятся на неделе в диапазоне 7,00-7,10% годовых. Среди важных событий, которые могут повлиять на цены рублевых облигаций, отметим данные по инфляции в РФ и США, объем размещения нового госдолга и размер премии к вторичному рынку на аукционах Минфина в среду", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.