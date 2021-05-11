Сохраняются благоприятные условия для роста цен на сырьевых рынках - "ВТБ Мои Инвестиции"

Сохраняются благоприятные условия для роста цен на сырьевых рынках, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цены на медь закрепились выше $10000 за тонну, на железную руду - выше $200. Спрос со стороны Китая остается сильным, а предложение металлов ограничено из-за невозможности быстро нарастить добычу. Рост инфляции остается в фокусе на этой неделе. Ряд ключевых регионов - США, Китай, Индия, Бразилия - публикует статистику. Ожидаем ускорение инфляции. Это вместе с логистическими ограничениями поставок топлива в США и заболеваемостью CОVID-19 в Индии и Южной Америке создает благоприятные условия для дальнейшего роста цен на сырьевых рынках", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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