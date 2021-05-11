Утренние прогнозы: на рынке акций усиливаются "медвежьи" настроения

Аналитики во вторник ждут снижения фондовых индексов РФ, учитывая дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках.

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи достигнут обозначенный ранее целевой ориентир около 3700 пунктов, и от этого рубежа может начаться локальная коррекция. Помимо ухудшения внешнего фона, отчасти она будет связана с предстоящим дивидендным "гэпом" в тяжеловесных акциях Сбербанка. По моим оценкам, просадка индекса лишь из-за одной этой отсечки может быть около 0,65-0,85%. Котировки могут откатиться в сторону 3600-3630 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным понижением в пределах 0,7-1,2%, в диапазоне 3650-3670 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3640, 3620 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3700, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Существенное давление на него должен оказать дивидендный разрыв в акциях Сбербанка. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем смешанную динамику во вторник. Очередное обновление максимума маловероятно, движения котировок будут зависеть от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках. Наибольшие шансы на рост в краткосрочном плане у акций сектора цветной металлургии. Мы ожидаем продолжения "бычьего" тренда в бумагах металлургов и нефтяников. Цены на цветные металлы продолжают уверенный подъем на фоне восстановления мировой экономики и ослабления доллара. Усиление спроса обусловлено и мягкой монетарной политикой регуляторов. Особенно активно способны повышаться цены на никель и алюминий, спрос на которые усиливается наиболее заметно. При этом у рубля нет значительного потенциала для укрепления, а это значит, что бумаги производителей металлов продолжат дорожать".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник утром, учитывая дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках, ожидаем усиления коррекционных настроений в российских акциях. Техническим негативным фактором выступит и то, что сегодня акции Сбербанка начнут торговаться без учета дивидендов. В результате индекс Мосбиржи, по нашему мнению, может откатиться к середине диапазона 3600-3700 пунктов. "Фишки" сектора горнодобычи и цветной металлургии могут остаться "лучше рынка" ввиду крепости рынков промышленных металлов".