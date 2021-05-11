11 мая 2021 года 10:00
Утренние прогнозы: на рынке акций усиливаются "медвежьи" настроения
Аналитики во вторник ждут снижения фондовых индексов РФ, учитывая дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках.
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи достигнут обозначенный ранее целевой ориентир около 3700 пунктов, и от этого рубежа может начаться локальная коррекция. Помимо ухудшения внешнего фона, отчасти она будет связана с предстоящим дивидендным "гэпом" в тяжеловесных акциях Сбербанка. По моим оценкам, просадка индекса лишь из-за одной этой отсечки может быть около 0,65-0,85%. Котировки могут откатиться в сторону 3600-3630 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным понижением в пределах 0,7-1,2%, в диапазоне 3650-3670 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3640, 3620 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3700, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Существенное давление на него должен оказать дивидендный разрыв в акциях Сбербанка. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем смешанную динамику во вторник. Очередное обновление максимума маловероятно, движения котировок будут зависеть от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках. Наибольшие шансы на рост в краткосрочном плане у акций сектора цветной металлургии. Мы ожидаем продолжения "бычьего" тренда в бумагах металлургов и нефтяников. Цены на цветные металлы продолжают уверенный подъем на фоне восстановления мировой экономики и ослабления доллара. Усиление спроса обусловлено и мягкой монетарной политикой регуляторов. Особенно активно способны повышаться цены на никель и алюминий, спрос на которые усиливается наиболее заметно. При этом у рубля нет значительного потенциала для укрепления, а это значит, что бумаги производителей металлов продолжат дорожать".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник утром, учитывая дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках, ожидаем усиления коррекционных настроений в российских акциях. Техническим негативным фактором выступит и то, что сегодня акции Сбербанка начнут торговаться без учета дивидендов. В результате индекс Мосбиржи, по нашему мнению, может откатиться к середине диапазона 3600-3700 пунктов. "Фишки" сектора горнодобычи и цветной металлургии могут остаться "лучше рынка" ввиду крепости рынков промышленных металлов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 мая 2021 года 15:51
Котировки акций Amazon.com Inc. могут достигнуть уровня в $3468 за штуку на горизонте до года, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
"Котировки акций Amazon в понедельник теряли около 3%, что было связано с фиксацией прибыли в технологичных бумагах. В текущий момент цена бумаги... читать дальше
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11 мая 2021 года 15:28
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Цены на г/к прокат в черноморских портах повысились на 1,5% - до рекордного уровня в... читать дальше
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11 мая 2021 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AirBnb с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Бумага снизилась к сильному уровню поддержки. Открывать... читать дальше
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11 мая 2021 года 14:47
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции транспортных компаний, в частности, "Аэрофлота", Global Ports, НМТП, Globaltrans.
"Аэрофлот" в 2020г перевез лишь половину пассажиров по сравнению с 2019г. При этом грузовые перевозки не прерывались из-за пандемии, и... читать дальше
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11 мая 2021 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 290 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Сбербанк является одним из лидеров по скорости... читать дальше
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11 мая 2021 года 14:01
Рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Прошлая неделя была позитивной для рубля несмотря на более низкую активность торгов из-за длительных майских праздников, - отмечают аналитики банка. - Основной причиной позитива... читать дальше
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11 мая 2021 года 13:40
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals от уровня $450 с целью $525 за штуку" на срок 6 месяцев, открытую 15 марта 2020 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Принято решение о досрочном закрытии инвестидеи с доходностью 10,4% по цене $497. Компания на... читать дальше
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11 мая 2021 года 13:19
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка не сумел удержаться выше 4200 пунктов, что может... читать дальше
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11 мая 2021 года 12:51
Аналитики "Финама" отмечают, что рекомендация "покупать акции AbbVie с целью $120,09 за штуку" от 5 марта 2021 уже принесла инвесторам более 10% доходности и сохраняет потенциал 3,33% от текущих котировок, говорится в комментарии инвесткомпании.
Одна из крупнейших американских фармацевтических... читать дальше
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11 мая 2021 года 12:25
Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, говорится в обзоре Уралсиба.
"По нашему мнению, на этой неделе Минфин возобновит первичные аукционы (наверное, вновь с лимитами), на которых могут быть предложены длинные... читать дальше
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11 мая 2021 года 12:03
Возможно продолжение снижения на американском рынке акций в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии BCS Express.
"Неделя на американском рынке акций началась с волны распродаж, главным образом вновь оказался под ударом высокотехнологичный сектор. Мы продолжаем наблюдать большую... читать дальше
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11 мая 2021 года 11:45
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел вслед за упавшими в начале недели мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $67,7 за баррель); индекс Мосбиржи откатился ниже 3650 пунктов во главе с упавшими акциями Сбербанка после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа). читать дальше
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11 мая 2021 года 11:43
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" акции Merck & Co. с целевой ценой $90,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8%, говорится в комментарии инвесткомпании.
Фармацевтическая компания Merck & Co. опубликовала результаты за 1К21. Очищенный EPS за январь-март составил $ 1,40 (-6,7%... читать дальше
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11 мая 2021 года 11:18
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 73-74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".
"Наши ожидания сохранения благоприятного внешнего фона и возврат с выходных локальных игроков допускают возвращение курса рубля в диапазон 73-74 руб./$1 уже на текущей... читать дальше
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11 мая 2021 года 11:01
Восстановление спроса на золото, как и в целом на безопасные активы, маловероятно в ближайшее время, полагает глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке.
"Благодаря мерам со стороны Федеральной резервной системы США по сохранению стимулирующей денежно-кредитной... читать дальше
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