Котировки нефти могут снизиться до $67,3/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня в $67,3 за баррель во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доллар снова немного подешевел против большинства валют, а рубль во вторник может восстановиться до 74 руб./$1, полагают эксперты инвестбанка.

Интерес инвесторов к рублёвому госдолгу во вторник будут сдерживать ожидания новых размещений Минфином, который в среду возобновит аукционы ОФЗ после паузы на прошлой неделе, считают в Sber CIB. Существенного снижения доходности во вторник ждать не стоит, указывают аналитики.

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