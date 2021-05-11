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11 мая 2021 года 09:55

Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:

- TCS Group опубликует отчётность за первый квартал;

- Сбербанк опубликует финансовые результаты за апрель по РСБУ;

- ОПЕК представит ежемесячный обзор по нефтяному рынку;

- Выйдут индексы ZEW для Германии и Европы, а также индекс оптимизма в малом бизнесе США от NFIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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