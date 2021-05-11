Рынок акций РФ, скорее всего, будет снижаться во вторник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций, скорее всего, будет снижаться в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи достиг района 3710-3720 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Поводов для его пробоя нет, поэтому с учетом появившейся краткосрочной перекупленности закрытие части "лонгов" выглядит вполне логичным. Во вторник утром американские фьючерсы торгуются в полупроцентном минусе, падают котировки нефти, так что начатое в понедельник снижение продолжится", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Кроме того, указывает Антонов, во вторник акции Сбербанка уже торгуются без дивидендов, и только его "гэп" приведет к просадке индекса Мосбиржи не менее чем на 0,5%. "Однако мы считаем, что бумага быстро, возможно, даже в течение месяца, закроет дивидендный "гэп". Поэтому ее можно аккуратно подбирать", - пишет он.

Также, по мнению эксперта инвесткомпании, можно потихоньку брать "Норникель", а на сильных просадках и акции черных металлургов, не забывая при этом, что последние могут сильно упасть, если претензии ФАС к ним окажутся очень большими.

"По-прежнему рекомендуем держать и даже наращивать позиции по акциям золотодобытчиков. Страхи роста мировой инфляции лишь нарастают, а золото считается лучше защитой от нее. Не исключено, что котировки желтого металла в течение ближайших месяцев уйдут выше $2000 за тройскую унцию", - указывает Антонов.

Бумаги "Роснефти" и "Газпром нефти", по мнению аналитика "Алор Брокер", пока стоит держать в портфелях, но новые среднесрочные покупки по ним делать опасно.

Также эксперт предлагает внимательно, но спекулятивно смотреть на акции "второго эшелона". "Он также не участвовал в росте последних дней, и сейчас спрос может перекинуться в менее ликвидные бумаги. Но что и на сколько там взлетит - спрогнозировать невозможно", - отмечает Антонов.

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