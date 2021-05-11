Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник в минусе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник со снижения на 0,7-1,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным понижением в пределах 0,7-1,2%, в диапазоне 3650-3670 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3640, 3620 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3700, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Существенное давление на него должен оказать дивидендный разрыв в акциях Сбербанка. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт "Алго Капитала". Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация мартовской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 МСК).

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