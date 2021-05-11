Среднесрочные перспективы рубля преимущественно позитивны - BCS Express

Среднесрочные перспективы курса рубля к доллару преимущественно позитивны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В паре USD/RUB после недавнего спуска к уровню 73,5 руб./$1 уже в понедельник произошел уверенный отскок, хотя цены на нефть оставались относительно стабильны - курс вернулся к 74,3 руб./$1. Ожиданий очередного девальвационного импульса сейчас нет, область сопротивления по доллару находится около 75-75,3 руб./$1. В среднесрочной перспективе сохраняется преимущественно положительный взгляд на перспективы рубля", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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