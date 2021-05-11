Возможно ослабление рубля на торгах во вторник - "Алор Брокер"

Возможно дальнейшее ослабление курса рубля к доллару в течение торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Пара доллар/рубль развернулась вверх в понедельник, так и не решившаяся "штурмовать" сильнейшую поддержку на уровне 73 руб./$1, констатирует главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Во вторник, по его мнению, стоит ждать дальнейшего умеренного ослабления российской валюты.

Кроме ухудшения инвестиционных настроений в мире, указывает Антонов, против рубля будет играть активизация импортеров. "Судя по характеру торгов, многие из них взяли отпуск в майские праздники и не формировали спрос на валюту, что и стало одним из главных факторов роста курса рубля. Однако поводов для мощных девальвационных процессов нет. Если не появится новых санкционных или политических рисков, то пара доллар/рубль в ближайшие дни вряд ли уйдет выше отметки 76 руб./$1", - пишет эксперт.

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