Вероятно негативное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи на сложившемся к утру вторника внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи достигнут обозначенный ранее целевой ориентир около 3700 пунктов, и от этого рубежа может начаться локальная коррекция. Помимо ухудшения внешнего фона, отчасти она будет связана с предстоящим дивидендным "гэпом" в тяжеловесных акциях Сбербанка. По моим оценкам, просадка индекса лишь из-за одной этой отсечки может быть около 0,65-0,85%. Котировки могут откатиться в сторону 3600-3630 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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