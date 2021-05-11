Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 11 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США снизились в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний. Dow Jones Industrial Average, поднимавшийся в ходе торгов выше отметки в 35000 пунктов, закрылся в минусе после подъема по итогам пяти предыдущих сессий. Опасения, связанные с тем, что усиление инфляции сократит прибыли технологических компаний, удерживают инвесторов от вложения средств в этот сектор. Рост цен на сырье, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит полупроводниковых компонентов увеличивают производственные затраты, что скажется как на клиентах компаний, так и на корпоративных прибылях.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник преимущественно опускаются вслед за рынком акций США, который накануне упал под давлением технологического сектора. Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы. Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 упал на 3,04%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,85%. Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск снизился на 1,33%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск опустился на 1,06%.

В свою очередь цены на нефть снижаются во вторник на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co. Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, но рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели. Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $68,04 за баррель, что на 0,41% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали менее чем на 0,1% - до $68,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,69 за баррель, что на 0,35% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,03% - до $64,92 за баррель. В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 4,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 475,417 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 413,628 млн рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 мая вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (8-10 мая) 0,15%, поднявшись до 721,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-02" (+0,8%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,64%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-03" (-0,52%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,29%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (-0,24%).