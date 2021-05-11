Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 11 мая. Доллар США слабо дешевеет, евро незначительно растет на "Московской бирже" во вторник утром вслед за котировками валют на рынке Forex, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине при отсутствии значительных стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,3-74,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,33 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,2475 руб./EUR1 (+3,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,59 коп. к уровню закрытия 10 мая, до 81,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,27 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 74,15 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов 11 мая, торгуясь в узких диапазонах в ожидании новых стимулов к движению. При этом незначительное снижение доллара и рост евро обусловлены динамикой валют на рынке Forex.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $67,83 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,47 за баррель, что на 0,69% ниже уровня на закрытие рынка 10 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются: японский Nikkei 225 теряет 2,94%, китайский CSI300 - 0,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также падает на 0,48%.

Фондовые индексы США снизились в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний. Dow Jones Industrial Average, поднимавшийся в ходе торгов выше отметки в 35000 пунктов, закрылся в минусе после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.