Dow Jones снизился впервые за 6 сессий

Фондовые индексы США снизились в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник преимущественно опускаются. Цены на нефть снижаются во вторник.

Фондовые индексы США снизились в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний.

Dow Jones Industrial Average, поднимавшийся в ходе торгов выше отметки в 35000 пунктов, закрылся в минусе после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Опасения, связанные с тем, что усиление инфляции сократит прибыли технологических компаний, также удерживают инвесторов от вложения средств в этот сектор. Рост цен на сырье, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит полупроводниковых компонентов увеличивают производственные затраты, что скажется как на клиентах компаний, так и на корпоративных прибылях, отмечает главный аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели в понедельник на 2,4% вслед за ухудшением оценки бумаг до "держать" с "покупать" аналитиками Citibank.

Стоимость акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустилась на 2,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,1%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 6,5%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3%.

В центре внимания трейдеров остается сезон корпоративной отчетности. Согласно данным FactSet, 88% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали отчеты за первый квартал. Как отмечает главный аналитик по корпоративной отчетности FactSet Джон Баттерс, прибыли компаний в минувшем квартале выросли максимальными темпами с первого квартала 2010 года.

Стоимость бумаг сети отелей Marriott International (SPB: MAR) Inc. снизилась по итогам торгов на 4,1%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в первом квартале 2021 года зафиксировал чистый убыток в размере $11 млн по сравнению с чистой прибылью в $31 млн за тот же период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,1 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,04 на акцию. Тем временем квартальная выручка Marriott упала на 50,5%, до $2,32 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне $2,38 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 34,94 пункта (0,1%) и составил 34742,82 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 44,17 пункта (1,04%) - до 4188,43 пункта.

Nasdaq Composite потерял 350,38 пункта (2,55%) и составил 13401,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник преимущественно опускаются вслед за рынком акций США, который накануне упал под давлением технологического сектора.

Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы, пишет Associated Press со ссылкой на мнение аналитиков.

Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск упал на 3,16%.

В число лидеров падения среди компонентов индекса входят акции SoftBank Group Corp. (-6,4%), Panasonic Corp. (-5,9%), Yamaha Corp. (-5,6%).

Рыночная стоимость производителя продовольственных товаров Ajinomoto Co. Inc. подскочила на 3,6%. Акции производителя электроники Ricoh Co. дорожают на 2,2%, сталелитейной Nippon Steel Corp. - на 1,6%.

. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,85%.

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+3%), фармацевтических Sino Biopharmaceutical Ltd. (+0,4%) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+0,1%).

Лидером падения являются акции интернет-компании Meituan (-6,4%). Накануне рыночная стоимость компании сократилась на $16 млрд (7%) после того, как ее CEO Ван Син опубликовал в социальных сетях старинную поэму, в которой некоторые увидели критику китайских властей. Помимо этого, совет потребителей Шанхая в понедельник обвинил Meituan в нарушении прав потребителей, включая проблемы с возвратом средств и вводящий в заблуждение контент в мобильном приложении, пишет Bloomberg.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. снижаются в цене на 4,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. - на 3,1%, ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск снизился на 1,33%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 2,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск опустился на 1,06%.

Акции финтех-компании Afterpay Ltd. снижаются в цене на 9,2%.

Тем временем бумаги производителя строительных материалов Boral Ltd. дорожают на 2,2%. Компания призвала акционеров отклонить предложение о покупке со стороны Seven Group Holdings, поскольку оно недооценивает ее стоимость.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $67,69 за баррель, что на $0,63 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,04 (менее 0,1%) - до $68,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,32 за баррель, что на $0,6 (0,92%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,02 (0,03%) - до $64,92 за баррель.

В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.

Последствия приостановки работы трубопроводов для регионов США будут различаться, где-то произойдет накапливание запасов нефтепродуктов, где-то будет ощущаться их нехватка, отмечают эксперты. Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса уже начали осуществляться в автоцистернах.

По крайней мере, одно нефтеперерабатывающее предприятие сообщило о снижении объемов производства из-за проблем в работе трубопроводов, пишет Bloomberg.