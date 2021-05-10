Рубль усилил снижение к доллару и евро в понедельник вечером вслед за наметившейся коррекцией нефти

Москва. 10 мая. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, снижавшийся практически с самого открытия торгов на фоне некоторого охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", усилил падение к бивалютной корзине вечером вслед за наметившейся коррекцией нефти.

Курс доллара США составил 74,105 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 7 мая. Евро к этому моменту стоил 90,1675 руб./EUR1, подорожав на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 35,3 копейки - до 81,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренному снижению валютного курса рубля к доллару и евро на вечерних торгах 10 мая способствуют такие факторы, как некоторое охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, наметившееся ухудшение ситуации на мировых нефтяных площадках, а также сохраняющиеся геополитические риски (ряд западных СМИ уже обвинил Россию в причастности к хакерской атаке, в результате которой была парализована работа трубопровода Colonial).

Цены на нефть, уверенно поднимавшиеся в первой половине дня в понедельник после кибератаки на американский трубопровод Colonial, перешли к коррекции в ходе торгов и потеряли порядка $0,9 относительно дневных максимумов. Эксперты опасаются, что из-за перебоев в работе трубопровода американские компании сократят объемы переработки нефти и будут вынуждены увеличить импорт нефтепродуктов из Европы в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $68,3 за баррель, что всего на 0,03% выше цены на закрытие рынка в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени торговались на уровне $64,87 за баррель, что на 0,05% ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель.

Хакерская атака парализовала трубопровод Colonial, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, еще 7 мая, и о восстановлении его работы до сих пор не сообщалось.

Группировка DarkSide, совершившая хакерскую атаку, которая парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline, связана с Россией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника. По его словам, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, в которых не говорят по-русски. Атака вынудила Белый дом в выходные сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, о чем заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома. Ранее о причастности к хакерской атаке группировки DarkSide сообщило агентство Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

Большинство европейских фондовых индексов в понедельник вечером плавно снижаются вследствие общемирового ухудшения настроений инвесторов в отношении рисковых активов. При этом на фондовых площадках США отмечается смешанная динамика акций после их уверенного роста в конце прошлой недели (заметно снижается индекс Nasdad, в то время как Dow Jones Industrial Average растет, а колебания индекса S&P 500 проходят вблизи уровней закрытия пятницы); наибольшие темпы падения демонстрируют акции технологических компаний.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний. Опасения, связанные с тем, что усиление инфляции сократит прибыли технологических компаний, также удерживают инвесторов от вложения средств в этот сектор. Рост цен на сырье, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит полупроводниковых компонентов увеличивают производственные затраты, что скажется как на клиентах компаний, так и на корпоративных прибылях.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 10 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с субботы составляют 74,1373 руб./$1 и 89,506 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 3,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 66,15 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в понедельник не проводились в связи с официальным праздничным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,66 копейки по отношению к 7 мая и составил 73,9363 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $878,024 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 31,08 копейки по отношению к пятнице и составил 89,8727 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR108,17 млн.

В силу того, что в России 10 мая официально объявлен выходным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.