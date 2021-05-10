Рубль снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне падения спроса на риск и геополитических рисков

Москва. 10 мая. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне как некоторого охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", так и сохраняющихся геополитических рисков.

Курс доллара США составил 73,935 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 7 мая. Евро к этому моменту стоил 89,9225 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,9 копейки - до 81,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 10 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с субботы составляют 74,1373 руб./$1 и 89,506 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 20,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 41,65 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается по отношению к доллару и евро на торгах 10 мая на фоне как наметившегося охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, так и сохраняющихся геополитических рисков. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, но данный фактор не в состоянии удержать рубль от обесценения.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $68,92 за баррель, что на 0,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени достигла $65,44 за баррель, что на 0,83% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Группировка DarkSide, совершившая хакерскую атаку, которая парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline, связана с Россией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника. По его словам, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, в которых не говорят по-русски. Атака вынудила Белый дом в выходные сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, о чем заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома. Ранее о причастности к хакерской атаке группировки DarkSide сообщило агентство Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

Динамика большинства европейских фондовых индексов в понедельник днем не имеет ярко выраженной направленности; их колебания, как правило, не превышают 0,1%. При этом изменения фьючерса на американский фондовый индекс S&P 500 10 мая днем также незначительны, что в целом говорит об ослаблении "бычьих" настроений на мировых рынках капитала.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повысились по итогам торгов в понедельник вслед за ростом американских акций, произошедшим в пятницу после публикации относительно слабых данных по рынку труда. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,55%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,27%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,05%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1,63% и достиг четырехмесячного максимума. Значение индикатора лишь на 0,5% ниже рекордного максимума, отмечает Trading Economics. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,3% - до максимального значения за последние 15 месяцев.

Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы, несмотря на слабые данные по рынку труда США. Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда будут способствовать сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось всего на 266 тыс. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что данные по рынку труда говорят о том, что квалификация безработных не соответствует открытым вакансиям. "Я не думаю, что нашей проблемой все еще является спрос (на рабочую силу - ИФ). Проблема в предложении", - сказал он. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости".

В силу того, что в России 10 мая официально объявлен выходным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.