Котировки акций Alibaba, скорее всего, останутся под давлением во 2К21 - "Фридом Финанс"

Котировки акций Alibaba Group Holding Ltd. , скорее всего, останутся под давлением во втором квартале текущего года, сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

13 мая китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group представит результаты отчетности за первый квартал 2021 года. Консенсус-прогноз закладывает ожидания по существенному наращиванию выручки на 58% г/г, до $180 млрд, на фоне улучшения бизнес-процессов, которые оказались под ударом в аналогичном периоде прошлого года из-за пандемии, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Мы ожидаем улучшения показателей рентабельности, а прибыль на акцию (по GAAP) может вырасти до $5,8. Компания продолжает инвестировать в направления торговых площадок Taobao Deal и Grocery, что позволяет успешно привлекать новых пользователей из менее обеспеченных регионов Китая, - пишет Денисламов. - При этом считаем, что период эскалации отношений между правительством и компанией еще не полностью пройден, и акции останутся под давлением в течение второго квартала 2021 года".

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